La tremenda 'pillada' de Ana Pastor en 'El Objetivo' (La Sexta) al representante de los taxistas

Ana Pastor ha reunido a dos representantes del conflicto entre taxistas y servicios de VTC en El Objetivo para tratar de ahondar en el problema de transporte que tiene paralizada a España desde hace días.

Durante el debate, el representante de los taxistas ha mostrado un pantallazo impreso como prueba de que aún opera el servicio de Cabify en Cataluña, aunque oficialmente se han retirado de esa comunidad. Aseguraba que lo había pedido él mismo.

Pastor ha tirado del hilo y ha puesto a su equipo a trabajar tras tropezarse con el mismo pantallazo en redes sociales. La periodista ha asegurado que 14 personas del equipo del programa que se encuentran en Barcelona han comprobado si se podía solicitar un Cabify y les ha resultado imposible.

Cuando Pastor ha puesto frente a él los datos, el representante de los taxistas ha reculado, asegurando que el pantallazo era "de un compañero, es que yo no uso Cabify".

Nosotros hemos hecho la prueba también y, tras esperar tres minutos, la aplicación te pregunta cuánto más puedes esperar, 5, 10 o 15 minutos. Elijas lo que elijas, volverá a preguntarlo una y otra vez...

EL HUFFPOST .

Varios usuarios han querido demostrar con sus propios pantallazos que sí se podía, y otros tantos les han indicado de dónde procede el error: la aplicación sigue disponible, te permite pedir el desplazamiento pero, cuando se pide finalmente el vehículo, la app apunta que no está disponible en esa zona o te deja esperando indefinidamente.

No es por nada, pero cuando pone 6 minutos en @cabify_espana es que no hay disponibles.

Dale a "Order now" a mi me ha contestado que el servicio no es posible

Acabo de probar la aplicación y no me funciona. Falsos más que falsos!

No, no se puede! Sale el mapa con el recorrido pero cuando lo quieres pedir sale este mensaje pic.twitter.com/BrADftuqAD

Que no sale! Ya te he dicho que nunca lo he usado! Me estás dando mucho trabajo!