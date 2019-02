Nicolás Maduro: "Pedro Sánchez se arrodilló a la política de Trump"

El todavía presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha concedido una entrevista al programa Salvados de LaSexta, presentado por Jordi Évole, que ha querido saber si el mandatario está dispuesto a convocar elecciones presidenciales como le piden los países europeos.

Países como España, que han dado a Maduro un plazo de ocho días para una convocatoria electoral. En caso contrario, reconocerán a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea venezolana, como nuevo líder del país.

"Da igual lo que diga Europa", ha asegurado Maduro, quien afirma que las elecciones presidenciales se celebrarán en 2024 y que ya se celebraron unas en 2018. "La única elección que falta es para renovar el Parlamento", ha aseverado.

"Da igual lo que diga Europa"

Y por mucho que se lo ha preguntado Évole, Maduro no ha querido aclarar si descarta por completo celebrar unas presidenciales. "Las presidenciales se hicieron, cumplimos con nuestra Constitución. Venezuela no tiene déficit electoral, ha hecho todas las elecciones. Nadie puede imponernos ultimátums. La puerta está abierta al diálogo, al entendimiento y a mil fórmulas para el entendimiento, pero no nos pueden pedir que violemos la Constitución", ha afirmado.

"Estoy tranquilo, he cumplido con la constitución, no voy a dar mi brazo a torcer frente a la tiranía", ha zanjado Maduro.

"No vamos a aceptar ningún tipo de presión internacional", ha agregado Maduro, que ha criticado a Pedro Sánchez por "alinearse" con Estados Unidos.

"La puerta está abierta al diálogo, al entendimiento y a mil fórmulas para el entendimiento, pero no nos pueden pedir que violemos la Constitución"

"Quien le hace daño a la izquierda mundial es quien se pliega como Aznar. Pedro Sánchez se arrodilló a la política de Trump", ha afirmado Maduro, que ha recordado "cómo presionaron en Davos a Sánchez".

"Allá ellos. Pedro Sánchez no gana ni un voto por la derecha con su equivocación política hacia Venezuela. Le va a hacer pagar en las elecciones", ha advertido.

Maduro también ha rechazado reconocer la existencia de un "gobierno paralelo" presidido por Juan Guaidó. "Hay un sólo presidente en Venezuela. No existe un gobierno paralelo en la realidad, existe en los medios internacionales", ha afirmado el dirigente venezolano, quien cree que "es un acto bufo que va a quedar como un mal recuerdo en el pasado".

"La guerra depende del nivel de locura y agresividad del imperio del norte y sus aliados de occidente"

Évole ha querido saber si Maduro teme un conflicto civil en Venezuela, a lo que el dirigente no ha sabido responder con certeza. "Depende del nivel de locura y agresividad del imperio del norte y sus aliados de occidente", ha dicho Maduro, quien ha afirmado que, en todo caso, se están preparando "para defender" al país.

"¿Qué debe de hacer un país? ¿Rendirse?", ha preguntado Maduro cuando Évole le ha cuestionado por las llamadas unidades populares de defensa. "Tenemos que prepararnos", ha dicho el presidente venezolano, "si quieres la paz, prepárate para defenderte".

Photo gallery Nueva manifestación de la disidencia venezolana para arropar a Guaidó See Gallery Nicolás Maduro: "Pedro Sánchez se arrodilló a la política de Trump" 1 / 25









Nueva manifestación de la disidencia venezolana para arropar a Guaidó 1 / 25