Ana Rosa, más contundente que nunca en 'El Programa de AR': "No se debe consentir"

Ana Rosa Quintana se ha pronunciado en El Programa de AR (Telecinco) sobre uno de los episodios más polémicos de la historia de GH Dúo, la expulsión disciplinaria de Julio Ruz por "conducta inapropiada".

La presentadora ha arremetido contra la actitud del concursante, que concursaba junto a la exMiss España María Jesús Ruíz, su expareja.

"Me he quedado en estado de shock, me da pena también. Pero si te soy sincera, yo quería que este jueves se fuera él", dijo la exmiss España tras la expulsión de Ruz.

"Los celos y la obsesión dan como consecuencia el acoso y la violencia. Estamos en un reality de televisión que ven millones de personas. Y hay situaciones, actitudes y gestos que no se deben consentir. Me parece muy bien que le hayan expulsado", ha dicho Ana Rosa, que ha respondido así a Alessandro Lequio, que no consideraba que hubiese acoso.

Y ha sentenciado: "Hay que poner muy claros cuales son los límites de las personas y su libertad".

Este es uno de los episodios que se han vivido en el programa.

Julio está canceladísimo.



Qué asco como persigue a Maria Jesus y la agarra. #GHDÚOÚltimaHora6 pic.twitter.com/uREg8Glb3k — Aritz Saavedra (@AritzMaslany) 30 de enero de 2019

Aquí puedes ver el momento completo.