¡Sorpresa de última hora en Sevilla! La capital hispalense se convirtió este sábado en la capital de cine español al acoger la 33ª edición de los premios Goya. Allí estuvieron numerosos rostros conocidos del cine, de la cultura y de la política.

Por parte del PP acudieron a la cita el presidente, Pablo Casado, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy. Su presencia se sabía desde antes de la gala, lo que no sabía nadie es que por allí también estaría Mariano Rajoy.

Fue, como bien lo definió el cómico Ernesto Sevilla al publicar su foto en Instagram, un "giro inesperado".

¿Qué hacía allí? En El HuffPost hemos hablado con el chanante, presentador de la gala de 2018, que suma con su publicación más de 52.000 me gusta en menos de 24 horas y cerca de 2.000 comentarios.

"No estaba en los Goya, estaba en Sevilla. Me lo encontré en el AVE de vuelta a Madrid", explica el colaborador de La Resistencia (Movistar +). "Esa noche dormí poco. Iba con el esmoquin porque se me hizo tarde", confiesa.

La presencia de Rajoy no estaba en agenda por lo que se deduce que se trataba de un viaje privado. Sevilla y el cómico El Negro Álvarez se hicieron la foto con él porque, según cuenta, su madre es muy fan del popular. "No esperaba encontrármelo", añade.

La imagen de Sevilla ha conseguido cientos de comentarios, muchos de ellos de famosos. Rozalén, Hugo Silva, Javier Calva o Pablo Chiapella no han podido resistirse a soltar sus risas y comentar el look de Rajoy: él también lleva el chaleco acolchado de moda entre la derecha española.