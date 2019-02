La versión más crítica del cocinero Karlos Arguiñano se pudo ver este domingo en el programa de La Sexta Liarla Pardo. En él, el popular chef vasco fue muy contundente con la labor que están haciendo los políticos en España y respondió a todas las preguntas de la presentadora, Cristina Pardo.

"La política me tiene algo desbordado, digo este político dónde ha trabajado, cuántos sueldos ha pagado. Están en el asiento y nadie se mueve, solo de asiento en asiento. Hacen falta porque alguien tiene que manejar el país, pero cuando ves que entre ellos discuten, en el mismo partido, te preguntas cómo se van a preocupar del pueblo si no se entienden entre ellos", comenzó el cocinero vasco.

De Venezuela, Arguiñano se refirió a su propio ejemplo para comentar la situación, mientras alababa irónicamente la actuación de un político u otro: "Quién es Putin o Trump, son unos fenómenos y no sé de dónde vienen ni qué han estudiado. Yo sí que sé que hace 22 años monté una guardería en Petares, uno de los barrios más duros de Caracas, y habré dado de comer a más de 12 mil niños. Ahora en un mes vamos a abrir un comedor social en Perú".

Sin embargo, para hablar de Cataluña, el vasco se acordó de los casos de corrupción que han ido surgiendo en España en los últimos años y opinó que sí que se puede llegar a buen puerto acudiendo a la sociedad y no tanto a las leyes: "Soy optimista con la gente, porque ellos quieren arreglar las cosas. No me sé la Constitución, solo sé que hay que ser buena persona, que no hay que robar y que hay que ayudar a los más desfavorecidos y salvar vidas. De lo otro no tengo capacidad. Ellos de robar sí que saben muy bien".

La Sexta Karlos Arguiñano, entrevistado en el programa de este domingo.

Además, se quejó de las críticas que reciben los inmigrantes, ya que, por ejemplo, son parte fundamental del cuidado de personas mayores en España. "Son ecuatorianos, peruanos, bolivianos, etc. No son los hijos, ni las nueras ni los yernos, son la otra gente y por un sueldo pequeño. Somos un país de emigrantes y se me hace muy duro. Me gustaría que les trataran a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros" afirmó.

Por último y preguntado por Cristina Pardo si le gustaría ser presidente, este lo rechazó de manera contundente: "Yo de presidente no valgo. Les deseo lo mejor y les pido que discutan menos entre ellos y se preocupen más de la gente. Difícilmente pueden solucionar los problemas de un país si no pueden con los de su partido".