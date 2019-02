La petición de James Rhodes a Pedro Sánchez que encandila a Twitter: "Hay mucho en juego"

El músico James Rhodes ha narrado este domingo en Chester, el programa de Cuatro que presenta Risto Mejide, uno de los episodios más aterradores de su infancia, cuando fue violado por un profesor siendo tan solo un niño. Por ello y viendo el calado y la repercusión del tema, el británico asentado en España ha aprovechado la oportunidad para mandarle un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Rhodes ha compartido en su perfil de Twitter el siguiente mensaje: "¿Hay algo más urgente que proteger a niños y niñas de ser agredidos sexualmente? Pedro Sánchez, usted puede conseguirlo con la 'Ley contra la Violencia en la infancia'."

Hay algo más urgente que proteger a niños y niñas de ser agredidos sexualmente? @sanchezcastejon, usted puede conseguirlo con la #LeyContraViolenciaInfancia. Califique esta ley como URGENTE para acelerar su trámite y protegerla de vaivenes políticos. Hay mucho en juego. — James Rhodes (@JRhodesPianist) 3 de febrero de 2019

No solo eso, si no que ha pedido que se califique como "urgente" para así poder "acelerar su trámite y protegerla de vaivenes políticos". "Hay mucho en juego", ha resumido en un tuit que ha sido compartido por más de un millar de personas y ha recibido más de 3.000 likes.

Durante la entrevista con Mejide, Rhodes ha contado que fue violado por un maestro durante un lustro: "Mi profesor de Educación Física me violó de los seis a los 11 años. Sigo pensando que fui su cómplice, no una víctima, porque callé. No hablé hasta los 35 años".

La mujer del presentador, Laura Escanes, ha querido dar todavía más bombo a las palabras del artista compartiendo con su más de un millón de seguidores el tuit y pidiendo la actuación del Gobierno con el emoticono que representa un "por favor". Junto a ella, decenas de personas se han lanzado a apoyar al músico en redes sociales y la ley que este solicita a las autoridades.

Laura Escanes Laura Escanes comparte en Twitter la opinión de James Rhodes.

Estoy en el Hospital cuidando de mi padre y no he podido ver el programa. Acabo de leerte y m he emocionado. Os pido ayuda para ponerle voz y prevenir esa lacra; NO a los abusos sexuales en la infancia — Gema Villacañas Martín (@gemitafn) 3 de febrero de 2019

Yo también te lo pido @sanchezcastejon Tú...puedes y es la hora el tiempo. #LeyContraViolenciaInfancia 💚👍 — Sofia Cañaveras (@CanaverasSofia) 3 de febrero de 2019

Brutal tu testimonio. Con el corazón encogido. Espero que @sanchezcastejon lo haya visto también. Se necesita cambiar la ley ya. — Pattry (@pattryrs) 3 de febrero de 2019

Muchas gracias, por compartir tu historia, y por todo lo que estás haciendo a favor de la infancia, en España, junto a @SaveChildrenEs. No solo es absolutamente necesario que se apruebe ya esta nueva ley. También es necesaria la prevención. Educación en las escuelas y familias. — Aguillo (@theworldsgreed) 3 de febrero de 2019

Has hablado muy bien, espero que Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera estén ahí, apoyando esa ley. Eres una gran persona y un gran músico, pero persona ante todo es lo que deberíamos ser. Gracias por existir! — Los 7 magníficos (@Amlp83431112) 3 de febrero de 2019

No hay nada más URGENTE. Un abrazo inmenso James. Cuídate mucho. — Asturlady (@asturmoza) 3 de febrero de 2019