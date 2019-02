Una carta escrita por una niña de 8 años llamada Martina ha conseguido emocionar a Anabel Alonso y, junto a ella, a todos sus seguidores. Este domingo, la presentadora, actriz y humorista ha publicado una foto en su perfil de Instagram en la que se puede ver el precioso mensaje escrito a mano y enviado por la niña.

"Te quiero mucho y me gustaría conocerte. Me llamo Martina y tengo 8 años. Eres muy graciosa y me encanto tu última canción de Tu cara me suena", empieza el relato. "Yo no sería capaz de aprenderla y que te lo pases bien en el programa y en Tu cara me suena, sigue haciendo que nos lo pasemos tan bien contigo y con tus actuaciones", continúa Martina.

Ya para cerrar la carta, la pequeña quiso enviar un cariñoso mensaje a Alonso y a los miembros del programa, antes de valorar la actuación de la humorista: "Un beso para todos de Tu cara me suena y yo en tu última actuación te hubiera puesto un 12. Te quiero mucho. Martina Rojas".

Anabel Alonso ha publicado el mensaje en Instagram valorando este tipo de mensajes, algo que le llena y reconforta mucho más que un galardón: "Esta carta es mucho más importante que cualquier premio. Justo me ha llegado hoy".

La publicación ha generado más de 12mil likes y numerosos comentarios alabando el valor y la importancia de este tipo de mensajes.