Cachondeo con el extraño 'look' de una aspirante de 'La Voz' (Antena 3)

La Voz continúa con sus audiciones para conformar los equipos de los miembros del jurado y en la décima una aspirante ha llamado la atención de las redes por su incomprensible aspecto.

Se llama Eva Izquierdo, tiene 19 años, es de Zaragoza y asegura sentirse "incomprendida" por su poder para transmitir emociones. "Pienso que soy una persona triste porque la tristeza me parece lo más puro que existe", ha comentado en su presentación.

Su paso por el escenario ha sido breve y no ha conseguido atraer la atención de Luis Fonsi, Pablo López, Paulina Rubio ni Antonio Orozco pero sí ha dejado huella en la audiencia. Los tuiteros se lo han pasado muy bien con el extraño look que ha lucido al cantar The high road.

Cuando no sabes donde has metido el trapo de la cocina... #LaVozAudiciones10 pic.twitter.com/e2MC0R3BkG — ÉRXODUS (@erxodus) 5 de febrero de 2019

#LaVozAudiciones10

Acercate Antonio. No muerde , es solo una fregona que me he colocao pic.twitter.com/0E7bRayFiR — Danko747 (@Danko1210) 5 de febrero de 2019

No se ría de la La Bruja Avería#LaVozAudiciones10 pic.twitter.com/ohbtklcWcF — Futbolero desde 1980 (@FutbolDesde1980) 5 de febrero de 2019

Hermano de Eva: "Mi hermana es una mezcla entre el hijo de Dalí y Christina Aguilera" 😂😂 #LaVozAudiciones10 — Val🌸 (@valeriis_93) 5 de febrero de 2019

#lavozaudiciones10 Eva, si el escenario realmente tiene sentimientos o sensibilidad, te aseguro que ahora mismo está flipando contigo — Iván Platero (@IvanPMSe) 5 de febrero de 2019

Cuando Eva rompa ese miedo a cantar a la gente va a ser la bomba! Y por eso me encantaría que volviera a @LaVozAntena3 . Quiero ser testigo de su evolución. #LaVozAudiciones10 — Eva González (@evagonzalezf) 5 de febrero de 2019

La joven ha declarado que siente que la música es sólo para ella y que tiene que lanzarse más a cantar para otros. Y en ese sentido ha recibido un tuit de su tocaya, Eva González: