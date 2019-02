El dueño de la finca de Totalán dice que tapó el pozo con bloques de hormigón

El propietario de la finca de Totalán (Málaga) donde falleció el pequeño Julen, David Serrano, ha asegurado que él mismo tapó el agujero del pozo para la prospección de agua en el que se cayó el niño "con dos bloques de hormigón", que "jamás en la vida" pensó que por ahí "cabría un niño" y que por eso nunca se va a perdonar "no haber visto ese peligro".

En una breve rueda de prensa, Serrano, que es el marido de una prima de los padres de Julen, ha explicado que el fatídico domingo 13 de enero la familia llegó sobre la una de la tarde a la finca para disfrutar de una comida familiar y que él mismo advirtió del peligro del agujero.

"Yo veía que alguien podía meter un pie y partírselo, pero jamás en la vida pensé que cabría un niño, eso jamás en la vida me lo voy a perdonar", ha asegurado. Según su relato, "el niño estaba jugando" y entonces él escuchó "voces aterradoras", se acercó " y descubrió que el niño -de dos años y medio- "se había escurrido entre los dos bloques y había desaparecido".

"Desde ese día todo me da igual. Ha sido Julen, podía haber sido mi niña pequeña. Eso no me lo voy a perdonar, el no haber visto ese peligro allí", ha insistido.

Visiblemente emocionado, Serrano ha explicado que con los restos de la tierra que se había sacado del pozo su intención era hacer los cimientos de una futura vivienda en el terreno de su propiedad.

Según ha añadido El Mundo, Serrano basará su estrategia de defensa para evitar ser acusado de homicidio imprudente en culpabilizar al pocero, Antonio Sánchez, por realizar el pozo sin los permisos y no haberlo sellado, según fuentes próximas.

