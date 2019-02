Ana Blanco vivió en el Telediario de TVE un momento embarazoso después de que anunciara que iban a hacer una entrevista al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y darse cuenta de que el político no había acudido a la cita.

"Comenzábamos el Telediario anunciando que íbamos a hablar en directo con Juan Guaidó. Al final no lo hemos conseguido. Parece ser que tiene una reunión a esta hora. Es lo que ha impedido esa cita", se excusó Ana Blanco, que ha dado paso a Íñigo Herraiz, el enviado especial de TVE que había preparado el encuentro.

El periodista comenzó hablando desde el despacho de Guaidó: "Se había comprometido a darnos una entrevista en directo en este Telediario, pero son días muy complicados, de actividad frenética".

TVE TVE

"Juan Guaidó está reunido en estos momentos, esa reunión se ha alargado y ya no parece que vaya a poder atendernos en este Telediario. Intentaremos hacer una entrevista para la segunda edición del telediario", explicó el reportero.

Pero, de pronto... todo se solucionó. Guaidó acabó la reunión y apareció en directo en pantalla. "Disculpad un momento, pero parece que en estos momentos acaba de llegar Juan Guaidó y ya está disponible para nosotros. Disponemos de tiempo para él. Si nos dais dos minutillos, le sentamos y le empezamos a entrevistar", dijo Herraiz.

Pero el dirigente no esperó y saludó de inmediato al periodista, que correspondió: "Hola, Juan". "No sé si queréis que le traslade vuestras preguntas, le pongo el sonido, le sentamos... como me digáis. Improvisamos", consultó.

Ana Blanco intervino entonces: "Te damos el tiempo necesario para que le sientes y tratamos de hablar con él. O habla tú, vamos hablando a medias, lo que te parezca más cómodo. Empieza tú preguntándole y yo intervengo cuando quiera decir algo. Adelante".