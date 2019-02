Este detalle del regreso de Fran a 'Pasapalabra' cabrea a la audiencia: "Se nota mucho"

Hace sólo unos días que Fran ganó el bote de Pasapalabra, pero el joven asturiano ha regresado este martes al plató del concurso de Telecinco. Su vuelta al programa presentado por Christian Gálvez, sin embargo, no ha gustado a todos.

Fran se embolsó más de un 1,5 millones de euros y es ya uno de los grandes campeones del formato que tantas alegrías da a Telecinco. Por eso, está por derecho propio entre la selección de grandes figuras a las que la productora del programa ha decidido enfrentar entre sí durante unas semanas.

El regreso del más reciente triunfador del programa, sin embargo, ha cabreado a algunos por lo poco que hace que triunfó y porque consideran que el "favoritismo" del concurso hacia él es "evidente". Con su vuelta ha vuelto también la teoría "conspiranoica" de que sus Roscos son más fáciles que los de sus contrincantes.

También son muchos los que han mostrado su cariño por Fran en redes.

Vamos Fran tienes que volver con tu memoria fotográfica Fran Fran Fran vamos Fran #Pasapalabra #fansdeFran Éste señor no es malo El que está con Fran

Oye, fran el de pasapalabra no se había llevado el bote????? Por qué cojones sigue ahí?? #Pasapalabra

Mira me niego a que Fran vaya a ganar esto x ser el mas reciente de todos 😤 #Pasapalabra

#pasapalabra Igualito en dificultad los dosroscos ¡¡¡¡ Se nota muchoeh?. Por que no vuelven los cascos y los roscos iguales para los dos??

Fran no me gusta lo que has hecho. Feo, feo