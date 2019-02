Évole explota en pleno directo en 'El Intermedio' contra quienes criticaron su entrevista a Maduro sin haberla visto

El periodista Jordi Évole ha explotado contra aquellos que, sin haber visto la entrevista que se emitió en su programa Salvados —en laSexta— el pasado domingo con el todavía presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya la estaban criticando.

"Enhorabuena por haber conseguido esta entrevista histórica. ¿Pero qué te parece que antes incluso de emitirla ya la estuvieran criticando?", le ha preguntado la presentadora de El Intermedio —de laSexta— a un recién llegado de Venezuela Évole.

Entonces el periodista, visiblemente contrariado con este asunto, ha planteado una contundente reflexión que ha dejado casi sin palabras a Sabatés y que da mucho que pensar: "Pues mira, yo creo que estamos perdiendo el norte. Ahora están pasando cosas que yo creo que antes no pasaban. No sé, antes se criticaba algo cuando ya lo habías visto. Igual es que tengo flaca memoria y esto ya pasaba antes. ¡Pero me da la sensación de que vamos para atrás, de que cada vez prejuzgamos más, de que cada vez alineamos más al otro en una determinada posición!", ha planteado el periodista.

Según Évole, su sensación era de que le querían "enmarcar en una línea defensora del gobierno de Maduro y eso es lo que intentaron alguno hacer durante el fin de semana", tras lo que ha sentenciado: "Viendo la entrevista, ante la evidencia de que no era así, pues algunos han pensado que hay que reafirmarse en lo que habían dicho, como le ha pasado a una diputada del PP".

Évole se refería a la diputada del PP Pilar Marcos quien, desde su cuenta de Twitter, había acusado al periodista de laSexta de "blanquear" a Maduro.

La respuesta de Évole en El Intermedio ahonda en sus palabras previas a la entrevista:

Señora diputada del PP:

¿Usted ha visto la entrevista? Espérese al domingo, la ve y luego, si quiere, ya opina.

Un saludo. https://t.co/20LJHiU2L3 — Jordi Évole (@jordievole) 1 de febrero de 2019

Sr Évole,

No dudo de su capacidad como entrevistador. Sí afirmo q, al entrevistar a un tirano como Maduro, hace vd un flaco favor a todos los venezolanos, q padecen la dictadura de su entrevistado, y a todos los demócratas, q piden recuperar la libertad en Venezuela.

Y vd lo sabe https://t.co/zruZddrVTc — Pilar Marcos (@pilarmarcosd) 2 de febrero de 2019

Insisto sra. Marcos, creo que sería conveniente que viese mañana la entrevista para que usted comprobase si es o no un flaco favor. Gracias. https://t.co/OGuW6cQ8Zr — Jordi Évole (@jordievole) 2 de febrero de 2019

