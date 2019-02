Gabilondo desvela lo mucho que te afecta en tu día a día el chantaje mutuo entre los independentistas y Sánchez

"El independentismo, desde el banquillo, lleva la batuta en el concierto o desconcierto de la política nacional. Un mensaje devastador". El periodista Iñaki Gabilondo ha planteado este martes —en su comentario En el banquillo, con la batuta, en la Cadena Ser— que la enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Sánchez formalizada este martes por ERC es un auténtico chantaje al Ejecutivo, que a su vez chantajea a los independentistas: "ERC chantajea a Sánchez: si te suelto, caes. Sánchez chantajea a ERC: si caigo, pueden caer las derechas y, con ellas, el 155 sine die", ha expuesto Gabilondo.

En este contexto, Gabilondo ha analizado las consecuencias de este chantaje mutuo, que no son otras que "a esta hora, la subida del salario mínimo depende del derecho a decidir, la reforma del bono social eléctrico, de la calificación de unos presuntos delitos por parte del fiscal general del Estado, etc, etc".

"Un desorden como de zapatos desparejados que va a ir a más porque al juicio se le va a echar encima la campaña de las elecciones", ha opinado Gabilondo, antes de sentenciar: "Si la situación se consuma, nos vamos a encontrar con un cuadro tenebrista: el 12 comienza el juicio, el 13, ERC tumba el Presupuesto y deja al Gobierno sin respiración asistida, a punto de extremaunción".

