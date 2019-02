"Lo que he hecho es intolerable": 'GH Dúo' dedica un programa a Julio, el concursante que expulsó disciplinariamente

Julio Ruz lleva fuera de la casa de Gran Hermano Dúo dos días pero este martes ha sido el protagonista de todo un programa. El concurso le ha dedicado una entrevista en profundidad a su expulsión disciplinar por maltratar a su compañera.

Una serie de vídeos muestran cómo acosa, persigue e incluso retiene contra su voluntad a María Jesús, Miss España 2004, su modelo y expareja, razón por la cual ambos estaban en el programa de relaciones. Llegó a insultarla y exigirle que se unieran para "hacer televisión", lo que terminó por hacerla llorar.

El programa expulsó a Julio el domingo, y lo primero que ha dicho es: "Lo primero que quiero es pedir disculpas. Principalmente a María Jesús y después a todo el mundo que se haya podido sentir ofendido".

"Lo que he hecho es intolerable, de hecho solicité irme antes de la expulsión. Entiendo que no es el comportamiento que debo tener", ha admitido.

Tras verse en los vídeos del acoso, ha mostrado vergüenza: "Esto es terrible. No sé por dónde empezar. No quiero que nada suene a justificación porque no la hay. Pero pasamos de estar muy bien a muy mal, y no comprendía el porqué. Sólo quería saber qué había pasado".

"De repente, estábamos bien. Pero de un día para otro, me dejó de hablar. No me daba ninguna explicación. En otras circunstancias lo hubiera dejado pasar. Pero claro, estamos todo el día ahí metidos y todo se ve diferente", ha intentado justificarse, a pesar de decir que no lo haría.

"Mi error es que no se actúa así. Vuelvo a pedir perdón porque no me reconozco. Pido perdón una y mil veces. No se puede permitir y es terrible haberme puesto así. Todo esto se me ha ido de las manos", ha reconocido.

El momento que más le ha impactado ha sido cuando la apretó entre sus brazos y no la dejaba marchar. "Lo que más me ha avergonzado es sujetarla y no dejarla marchar. Yo quería aclararlo en ese momento y ello lo solucionaba yéndose, pero no debería haber actuado así", ha declarado.

¿Cómo enmendará su acción? "Cuando salga le pediré disculpas. No puedo hacer otra cosa. Entiendo que haya sido una liberación para ella y tengo claro que cuando ella salga no volveremos a hablar"