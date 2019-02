Podemos cree que Sánchez estará "abocado" a elecciones sin Presupuestos

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, cree que el Gobierno "se verá abocado" a convocar a elecciones si no consigue aprobar en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, y ha reclamado a Esquerra Republicana, que ha anunciado que intentará tumbarlos, que no exija "monedas de cambio" en relación con la crisis política de Cataluña.

"Soy muy contundente. No puede haber monedas de cambio. Estos Presupuestos son buenos para la ciudadanía, para Cataluña y para España. Creo que es una mala decisión intentar situar monedas de cambio", ha subrayado Montero, tras la reunión de Junta de Portavoces del Congreso celebrada este martes.

En este sentido, ha señalado que existen "más que motivos para apoyar estos Presupuestos", aunque ha reconocido que es "consciente de que en España hay abierta una crisis territorial que tiene que encontrar una solución política", la cual, ha demandado, "el Gobierno tiene que apoyar y promover".

Y sin entrar a valorar la idea de un mediador del diálogo político, la portavoz del grupo morado ha apostado por apoyar "cualquier propuesta que sea aceptada y sirva a para avanzar en una solución democrática" para el conflicto con Cataluña.

En todo caso, Montero asume la convocatoria de elecciones si el Gobierno no consigue sacar adelante sus cuentas: "Va a ser muy difícil que un Gobierno con apoyo de 84 diputados pueda sostenerse", ha dicho.

La voluntad de su grupo es aprobar las cuentas "antes de cualquier consideración" y se ha comprometido en hacer "todo lo que sea necesario" para lograr la aprobación de las cuentas, comenzando por superar la votación de totalidad del próximo miércoles 13 de febrero, incluyendo el diálogo con otras formaciones "con la máxima discreción".

Asume que el Gobierno cumplirá todo el acuerdo

Por otro lado, la portavoz de Unidos Podemos ha reconocido que "todavía quedan incumplimientos" por parte del Gobierno del acuerdo presupuestario alcanzado con su grupo, pero que aun así asume que "el Gobierno no firma cosas que no está dispuesto a cumplir".

"No vamos a apoyar los Presupuestos si no bajan los alquileres y el precio de la luz", ha remarcado Montero, que en todo caso ha subrayado que en Unidos Podemos no contemplan "otro escenario" que no pase por el cumplimiento íntegro del acuerdo.

