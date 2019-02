No todos los directores de cine opinan lo mismo sobre la situación de la Cultura en España y ahí está Álex de la Iglesia para demostrarlo. El responsable de títulos como La comunidad, El día de la bestia o El bar lo ha dejado claro en Twitter, donde esta semana ha respondido a Pedro Almodóvar y a la valoración que hizo sobre el cine español en la alfombra roja de los Goya.

"Las circunstancias no son buenas", dijo el manchego, para el que España es "un país que no tiene ningún proyecto social". "El cine no sólo no le importa lo más mínimo a los políticos, tengo la sensación de que tampoco a los espectadores le está importando gran cosa y eso es una pena", aseguró en un vídeo, que compartió en Twitter el también director J.A.Bayona.

"Totalmente de acuerdo", escribió el catalán sobre las palabras de Almodóvar: "Se han cerrado 500 cines en los últimos cuatro años... es desastroso. Pensar que hay comarcas que no hay un solo cine. Mi infancia hubiera sido imposible en un lugar así. No son buenos tiempos".

A eso se ha referido De la Iglesia, que ha querido dejar claro su desacuerdo. "Vivo una época en la que puedo ver lo que quiera, y mucho más, si tengo conexión a internet. Basta ya de nostalgia. Por favor", dice el mensaje al que no ha tardado en responder el propio Bayona.

Perdonad: yo no estoy de acuerdo. Vivo una época en la que puedo ver lo que quiera, y mucho más, si tengo conexión a internet. Basta ya de nostalgia. Por favor. https://t.co/IBWBT1AZCs — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) 5 de febrero de 2019

El responsable de títulos como Un monstruo viene a verme o Lo imposible ha salido ha salido a defenderse del ataque publicando una foto de una cámara de última generación. "¿Qué quiero decir con esto? Que de nostálgico nada. Que una ciudad se quede sin cines no es consecuencia del progreso, es señal de retroceso", ha escrito.

Mira Álex, la nueva cámara Magellan de 65mm. Filma como una cámara IMAX pero ligera como una estándard. Lo flipas. Y en cine! ¿Qué quiero decir con esto? Que de nostálgico nada. Que una ciudad se quede sin cines no es consecuencia del progreso, es señal de retroceso. Love U, man! pic.twitter.com/SMudoy72kM — JA Bayona (@FilmBayona) 6 de febrero de 2019

Bayona ha zanjado ahí el tema, no así De la Iglesia. "No son malos tiempos, porque eso es como decir que cuando llueve es un mal día. Vivimos una época prodigiosa, el nacimiento de una nueva experiencia de comunicación global. Rechazarlo es de locos", ha concluido.