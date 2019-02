El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, aseguró hoy que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, "sabe" que la Unión Europea (UE) no está dispuesta a renegociar la salvaguarda irlandesa incluida en el pacto sobre la retirada británica del club comunitario.

"Mañana tendré el placer de dar la bienvenida a la primera ministra británica y ella sabe que la Comisión no está preparada para reabrir la cuestión", declaró el político luxemburgués en referencia a la salvaguarda tras reunirse con el primer ministro de la República de Irlanda, Leo Varadkar.

Destacó que esa es la posición común de los 27 países que seguirán en la UE tras el Brexit y de la CE.

Sobre esa solución de emergencia para evitar una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, señaló que se necesita "por motivos obvios y vitales". "La salvaguarda es una garantía para Irlanda y es una garantía para la Unión Europea porque la frontera irlandesa es una frontera europea", comentó, y subrayó que no se trata de una cuestión "bilateral" entre Dublín y Londres, sino de un asunto "europeo".

Añadió que por ese motivo la UE "no puede aceptar" la idea de que el acuerdo de retirada pactado entre el club comunitario y el Reino Unido se pueda reabrir. "Y como la salvaguarda es parte del acuerdo de retirada, no podemos reabrir la discusión sobre la salvaguarda", constató.

Y como la salvaguarda es parte del acuerdo de retirada, no podemos reabrir la discusión sobre la salvaguarda

Sobre los "arreglos alternativos" a la salvaguarda que el Reino Unido pretende conseguir en nuevas negociaciones con Bruselas, Juncker explicó que se pueden estudiar para la futura relación, pero no "ahora".

"Los llamados arreglos alternativos nunca pueden sustituir la salvaguarda. Necesitamos la salvaguarda", subrayó Juncker, quien reiteró que en lo referente a la futura relación "podemos echar un vistazo a los arreglos alternativos", pero insistió en que nunca reemplazarán a la solución de emergencia para Irlanda.

Para el exprimer ministro luxemburgués, la salvaguarda deja de ser una red de seguridad "si puede ser destruida por la acción unilateral de una de las partes".

Según el democristiano Varadkar, la mayoría en la Cámara de los Comunes británica a favor de los "arreglos alternativos" solo se consiguió "probablemente" porque ese concepto "puede significar lo que quieras que signifique".

Juncker añadió que no trabaja con la idea de que la salida británica se vaya a producir sin acuerdo y afirmó que no considera ese escenario "el más probable".

"Yo soy menos católico que Tusk"

También se pronunció sobre las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien este miércoles se preguntó qué aspecto tiene "ese lugar especial en el infierno" para quienes promovieron el Brexit sin un plan sobre cómo llevarlo a cabo de forma segura. Preguntado por esas palabras, el presidente de la Comisión aseguró que es "menos católico que su buen amigo Donald". "Creo en el cielo y nunca he visto el infierno, con la excepción del tiempo en que estuve haciendo mi trabajo aquí (en el Ejecutivo comunitario). Es el infierno", bromeó.

(Puedes seguir leyendo tras el vídeo...).

El primer ministro irlandés recordó, además, que la Eurocámara no ratificará el acuerdo de retirada si no incluye la salvaguarda irlandesa. "No queremos una salida sin acuerdo, creemos que se puede evitar", apuntó, si bien agregó que Dublín también se está preparando para esa posibilidad. Afirmó que la amenaza de una salida sin pacto no la está haciendo ni Irlanda ni la UE.

"La fecha límite del 29 de marzo [en la que está prevista la marcha del Reino Unido] es un límite fijado en el Reino Unido por el Reino Unido", dijo Varadkar, quien resaltó que Londres puede pedir un retraso del Brexit "si hay un motivo para ello" o incluso cancelar el Brexit.