Muchos lo comentan tras los Goya y María Pedraza ('Élite') lo aclara: "No me dedico a eso"

La actriz María Pedraza, protagonista de Élite (Netflix) y de Toy Boy (Antena 3), se ha convertido en uno de los rostros del momento gracias, sobre todo, a su personaje de Marina en la ficción de la plataforma de streaming.

Su presencia en los premios Goya —donde entregó un premio— ha hecho que muchos medios le dediquen artículos en los que se habla de ella como influencer debido al gran número de seguidores que tiene en redes. Más de cuatro millones sólo en Instagram.

A la ceremonia sí acudieron muchos de los llamados influencers, entre los que se encontraban Dulceida, María Pombo o Madame de Rosa, que ya forman parte del mundo de la farándula y cuya presencia en estos premios ya es habitual.

Por ello, Pedraza ha querido aclara que su profesión no es esa: "Quiero dejar claro que mi profesión nunca ha sido ni será influencer. Siempre me dediqué al baile hasta que la interpretación se cruzó en mi camino. No tengo nada en contra pero no me dedico a eso".