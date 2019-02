La conversación por WhatsApp de una joven con un casero indigna en Twitter

La usuaria de Twiter @IsaaOErre ha compartido en esa red social el pantallazo de una conversación de WhatsApp que mantuvo con el propietario de un piso en alquiler y ha indignado a cientos de personas.

"Estoy llorando de la impotencia y no sé qué hacer", ha escrito junto a las imágenes, en las que se ve cómo ella le pregunta a qué se refiere en su anuncio con "chica liberal".

"Esta habitación, como sabrás, cuesta 450 euros en esta zona. Los alquileres están carísimos en Madrid y sé que hay gente que literalmente no puede asumir esos precios", comienza diciendo el propietario, que subraya que la dejaría más barata "a alguna chica joven que sea de mente abierta, no tenga prejuicios respecto al sexo y quiera llegar a algún acuerdo".

estoy llorando de la impotencia y no sé qué hacer pic.twitter.com/FC99umEei3 — 𝖉𝖗𝖆𝖒𝖆 #YanquiGoHome (@IsaaOErre) 5 de febrero de 2019

El hombre subraya que él no quiere ofender a nadie y que por eso especifica que únicamente contacten con él quienes sean "abiertas de mente". "Soy un hombre educado, atractivo, culto y respetuoso y con cuerpo de deportista. Si se puede llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, bien, y si no pues no pasa nada", subraya.

"Es decir, tener sexo contigo de vez en cuando", subraya la joven, ante lo que el hombre afirma: "Eso es".

"Acabo de ir a comisaría y NO ES DENUNCIABLE porque supuestamente NO HA COMETIDO DELITO. Les he explicado que yo no caí, pero que mi miedo es que alguna se llegue a prostituir por eso. Nada, que no se denuncia", ha escrito la joven en otro mensaje.

acabo de ir a comisaría y NO ES DENUNCIABLE porque supuestamente NO HA COMETIDO DELITO. Les he explicado que yo no caí, pero que mi miedo es que alguna se llegue a prostituir por eso. Nada, que no se denuncia. — 𝖉𝖗𝖆𝖒𝖆 #YanquiGoHome (@IsaaOErre) 5 de febrero de 2019

El tuit acumula en apenas 15 horas más de 2.200 retuits y 3.400 'me gusta' y ha generado reacciones como estas:

