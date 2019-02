La cruda reflexión de Wyoming sobre tu responsabilidad en esta sociedad capitalista tras lo que estamos viendo con los taxistas

El presentador de El Intermedio —de laSexta—, El Gran Wyoming, ha planteado una cruda reflexión —en el pico de su mesa— sobre la responsabilidad que tenemos todos a la hora de poner freno a los abusos en esta sociedad capitalista, el día en el que los taxistas han anunciado que ponen fin a su huelga en Madrid por su conflicto con los VTC.

De este modo Wyoming, al más puro estilo Martin Niemöller, afirmó: "Primero vinieron a por los pequeños comercios, pero yo no dije nada porque me despierto cuando cierran las tiendas. Luego vinieron a explotar a los repartidores de comida, y yo no dije nada porque soy muy de antojitos a media noche. Luego vinieron a por los taxistas pero tampoco me importó mucho, porque soy alérgico a sentarme en todo lo que no sea una limusina. Ahora vienen a por mí... porque yo no me aclaro con las apps. Intenté pedir unos tallarines y acabé viajando en Blabla Car con una tostadora que había comprado contra mi voluntad", ironizó el presentador de El Intermedio.

En este punto, Wyoming ha pedido interpretar bien este conflicto, ya que "más que una lucha entre taxi y VTC se trata de una lucha entre los derechos de los trabajadores y las ambiciones de los grandes empresarios".

"Deberíamos posicionarnos en favor de los derechos de los taxistas y también de los conductores de VTC, que se ven sometidos a los vaivenes del mercado", ha expuesto el presentador de El Intermedio, quien ha apuntado hacia las administraciones públicas: "Tienen un papel que hacer, porque dejar que el mercado imponga sus reglas terminará precarizando el empleo de todos ellos".

"Sí, hay veces en la vida hay que saber poner coto... Sí, pasa con el capitalismo y con el pelo de Jordi Évole. No podemos permitir que este chico vaya con estas greñas habiendo tantos jardineros en paro", ha concluido El Gran Wyoming.

