Netflix apuesta por estos cinco 'best-sellers' españoles para repetir el éxito mundial de 'Las chicas del cable' y 'Élite'

Las chicas del cable dieron paso a Élite y ahora Netflix sigue apostando por las series españolas. Ahora va un paso más allá: se lanzan a las adaptaciones literarias. Memorias de Idhún, El desorden que dejas, la saga Valeria, El vecino y Días de Navidad serán las próximas ficciones que la plataforma ofrecerá a sus más de 139 millones de usuarios en 2020. La última con un reparto de lujo: Verónica Echegui, Elena Anaya, Victoria Abril, Verónica Forqué o Ángela Molina, entre otras.

Hoy nos hemos levantado con ganas de contaros 5 series españolas originales de Netflix que llegarán en 2020. Y con ganas de saltarnos todo 2019 y que lleguen YA. pic.twitter.com/wMQPPKEcp6 — Netflix España (@NetflixES) 6 de febrero de 2019

Detrás de este idilio entre cine y literatura está Paco Ramos, VP de Series Originales Internaciones de Netflix. "Creo que España tiene muy buenos escritores", explica en un encuentro exclusivo con El HuffPost, mientras confiesa la gran ventaja de hacer un guion adaptado frente a uno original. "Ya existe una relación con un número de personas, y la identificación con un algo que ha leído o que alguien le ha contado", relata el productor.

El proceso juega con esta ventaja, pero también tiene dificultades para ser fieles a la visión de autores. "Requiere una síntesis de los personajes", explica Ramos. ¿El motivo? "En una novela todo es abstracto y en una imagen es todo concreto. La visión de cada lector cambia respecto a la que tiene el actor o el adaptador", explica Carlos Montero, autor de El desorden que dejas, y creador de Élite. La miniserie de su novela, uno de los cinco nuevos títulos de Netflix, se grabará íntegramente en Galicia. La acción transcurre entre Ourense y A Coruña, y el escritor quería ser fiel a la esencia de la historia que le hizo ganar el Premio Primavera en 2016.

Para él, respetar a los lectores es imprescindible. "Cuando se enteran de que va a haber una adaptación siempre se emocionan muchísimo, luego podrán criticarla, pero primero se emocionan porque les apetece ver cómo será en pantalla, cómo serán esos personajes hablando, vistiéndose, moviéndose", relata. Pilar Blasco, productora ejecutiva de Memorias de Idhún, comparte la misma opinión. "Hay mucha presión y la mayor preocupación es no defraudar a la gente que ha seguido las novelas", comenta Blasco sobre la comunidad se seguidores de la obra de la novelista Laura Gallego.

NETFLIX Pilar Blasco, CEO de Endemol Shine Iberia y Productora Ejecutiva de Memorias de Idhún, Carlos Montero, autor de El desorden que dejas, y Elísabet Benavent, autora de la saga Valeria, en la Librería Ocho y medio de Madrid.

En su caso, el formato ayudará a trasladar el mundo de Idhún a la pantalla, ya que será la primera serie española de anime de Netflix. "Elegimos adaptarla en este formato porque en España no se está haciendo mucho y está en auge, y el género se adaptaba perfectamente a la historia", explica Blasco, que tiene claro que el anime ofrece "la contención, las luchas épicas, pero también permite reflejar los estados de ánimo de forma muy poética".

Que Netflix llame a tu puerta para interesarse por tu proyecto es algo, según Elísabet Benavent, que solo te imaginas "en el mejor de los casos". La creadora de la saga Valeria, un fenómeno de superventas en España, reconoce que necesitó mucho tiempo para procesar la noticia. "Te quedas unos días un poco paralizada porque te da vértigo", comenta al referirse a los millones de espectadores potenciales que puede tener la serie al emitirse en 190 países. "Al final lo que tienes es una relación con una serie de gente que va a hacer crecer tu proyecto", declara la autora, que piensa que todos los escritores sueñan con ver a sus personajes en pantalla.

Netflix vs la tele tradicional

Las plataformas de contenido en streaming como Netflix, HBO o Filmin, ofrecen cada vez más títulos a sus usuarios y son muchos los que creen que terminarán por herir de muerte la industria del cine, un debate que se ha intensificado desde el estreno de Roma de Alfonso Cuarón, producida por Netflix y favorita para ganar el Oscar este año.

En cuanto a la televisión, Ramos piensa que estas plataformas no sólo pueden convivir con las cadenas tradicionales, sino ayudarse. "Trabajamos muchísimo con ellas. Muchas series de Antena 3 están en el catálogo mundial de Netflix, o cuando termina de emitirse en Antena 3 pasan a estar disponibles también en España, como el caso de Fariña". El productor insiste en que tener un abanico de posibilidades es bueno para la industria local y para los espectadores. "Antena 3 o Telecinco no son nuestros competidores, son nuestros compañeros. Nuestros mayores competidores somos nosotros mismos, intentando mejorar", sentencia preguntándose qué pasaría con la calidad de los productos si fueran la única opción en todo el mundo.

NETFLIX Paco Ramos, VP de Series Originales Internacionales en la Librería Ocho y Medio de Madrid.

Por su parte Montero que la entrada de estas plataformas ha servido para poner en el mapa internacional a la ficción española: "Estábamos en la prehistoria y ahora competimos mundialmente con series americanas". Él lo sabe de primera mano, ya que como creador, es uno de los responsables del éxito de Élite. El escritor apunta que vivimos "un momento de transición y cambio de modelo", pero que los distintos formatos seguirán conviviendo como hacen ahora. "Los agoreros también mataron la novela hace 200 años", bromea.

Después de años de experiencia en el sector audiovisual Pilar Blasco también cree que el momento que vivimos es positivo además de histórico, piensa que no hay nada que temer. "Cambian los sitios donde vemos el contenido, no el contenido. Una película siendo cine aunque no se proyecte en una sala", apunta Blasco, para la que el logro es que la audiencia de un producto se multiplique y se vuelva global. "Es la mayor revolución casi desde que llegó el reality".