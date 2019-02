Zahara ha visitado este martes Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente en Movistar +. La cantante se encuentra de gira con su disco Astronauta y en ella hace varias referencias políticas que no dejan especialmente bien parados a los líderes de los principales partidos. Durante la interpretación del tema Hoy la bestia cena en casa se ve como algunas de estas figuras se clasifican como "humanos" y otras como "replicantes" y ha explicado en el programa el porqué de esta división.

"Parto de la base que ser replicante mola, en Blade Runner es lo más, lo que pasa que quería hacer una crítica a algunos de ellos utilizando la palabra como no-humano", empezó diciendo. "Albert Rivera no puede ser humano", enfatizó señalando la pantalla donde aparecía el líder de Ciudadanos. "Hay que ponerle otro nombre", detalló despertando los aplausos del público.

"Pedro Sánchez es un caso curioso porque antes había estado en la otra categoría", apostilló Buenafuente refiriéndose a que el presidente del Gobierno aparecía como humano en los primeros conciertos de su gira, a lo que la cantante respondió que era un fallo de su diseñador. "Emilio Lorente, te equivocaste. Vi que era humano y casi paro de bailar en mitad del concierto", bromeó. "Es guapo y está cañón, pero eso no le salva", dijo del dirigente socialista.

Sobre el candidato a la Comunidad de Madrid por Más Madrid Íñigo Errejón, calificado como humano, dejó claro que no había ninguna duda en su denominación. "Cuando lo proyectamos por primera vez estaba despidiéndose de su partido [Podemos] y tenía aún más sentido que fuese humano porque era como que abandona todo ese mundo artificial para irse a no sé dónde", detalló la cantante, que dijo que Manuela Carmena también sería humana.

"Sabes que entre broma y no broma estás definiendo el principal problema de la política actual, ¿no? Que los replicantes serían personas que no traspasan y no trasmiten verdad y esto es lo peor que nos puede pasar", le indicó Buenafuente. Zahara señaló que, a pesar de su interés en la política, está viviendo una "época decepcionante" en ese ámbito. "Ves que no responden a nada, eluden implicarse... Yo soy una persona de la calle son ellos los que tienen que responder y cuando les haces una pregunta tienen que contestar", detalló.

La clasificación de los políticos no es la única referencia a ellos en sus conciertos. Zahara también cambia la letra de su tema Hoy la bestia cena en casa para mandarle un mensaje al secretario general del PP Pablo Casado.