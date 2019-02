Ana Rosa Quintana, presentadora de El Programa de Ana Rosa en Telecinco, mantuvo este miércoles una tensa discusión con el portavoz de la Federación del Taxi, José Miguel Fúnez.

Todo comenzó cuando Fúnez criticó que en televisión se hablase de temas como la situación política de Venezuela. "Ya los programas de televisión están bastante cargados de política con el tema de Venezuela y otras cosas", criticó después de que Ana Rosa Quintana le pidiese que no hiciese discursos políticos.

¿Te parece mal Venezuela?", preguntó la periodista con evidente malestar. "No me parece mal, pero creo que en España hay muchos problemas que no salen claros, es decir, sale mucho más internacional que nacional y hay que solucionar primero lo de nuestro país", replicó el representante de los taxistas.

"Bueno, pues mira José Miguel. Osea, a mí que me digas ya lo que tengo que hablar o no tengo que hablar en mi tertulia me parece un poquito fuerte. Hemos dedicado muchísimas horas a los taxistas", replico enfadada Ana Rosa Quintana.

"Pues eso es lo que hemos ganado, Ana Rosa, que en todos los medios de comunicación hemos sacado el problema del taxi", finalizó Fúnez.

Ese momento televisivo tuvo lugar horas antes de que se conociese que la Delegación del Gobierno en Madrid abrirá expedientes a las organizaciones de taxistas por las concentraciones o manifestaciones convocadas en sus dieciséis jornadas de huelga sin contar con el permiso necesario.

El delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, ha dicho que está a la espera de recibir un informe de la Policía Nacional que concretará qué actos de protesta se realizaron "al margen de la legalidad" y, una vez recibido ese informe, "se tomarán las acciones oportunas".