Casado genera menos confianza aún que Abascal y una abrumadora mayoría considera que la marcha del domingo "no tiene sentido"

La derecha quiere tomar las calles para echar a Pedro Sánchez. PP y Ciudadanos han convocado, por separado, una marcha en Madrid este domingo y, cosas de la vida, Vox está invitado.

¿Qué piensa la ciudadanía de esta nueva estrategia de los partidos de derecha? ¿Les apetece pasar el domingo gritando contra el PSOE? ¿Qué líderes les generan más confianza?

El HuffPost ha llevado a cabo una encuesta sobre estas cuestiones entre sus lectores y el resultado es demoledor... sobre todo para Pablo Casado.

El líder del Partido Popular es quien menos confianza genera entre las casi 10.000 personas que han respondido a esta cuestión: sólo el 2% le escoge. Casado genera menos confianza que Santiago Abascal, líder de Vox, al que escogen el 4% de los encuestados. El presidente de la formación de ultraderecha empata con Albert Rivera, de Ciudadanos.

EL HUFFPOST La confianza que generan los líderes políticos.

Los resultados dejan mal parado a otro líder: Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos logra un 16% de los votos como político que más confianza genera, pero se queda por debajo de la opción "Ninguno", que acumula el 19% de los votos. El líder más confiable es, con diferencia, Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, todo un resistente, concita el 55% de los votos.

También son casi 10.000 personas las que han votado "Sí" o "No" a la pregunta "¿Vas a ir a la manifestación de este domingo?". Los resultados a favor del no son aplastantes: el 93% de los encuestados no acudirá a la marcha de las derechas bajo el lema "Por una España unida. Elecciones ya". Un 7% declara su intención de ir.

EL HUFFPOST Intención de acudir a la manifestación de la derecha el domingo en Madrid.

EL HUFFPOST Apoyo a la iniciativa de convocar una marcha contra Pedro Sánchez.-

Sólo un 12% de los encuestados, por cierto, considera que la convocatoria de la marcha contra Pedro Sánchez "tiene sentido". El 88% restante ha contestado que "No" a la pregunta "¿Tiene sentido convocar una marcha contra Pedro Sánchez".