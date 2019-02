Críticas a Turismo de España por este tuit sobre Sevilla: fíjate en lo que sale en la foto

"We love a good Thursday evening in Sevilla. It's just so lively!" ("Nos encanta una buena tarde de jueves en Sevilla. ¡Es tan animada!"). Este mensaje, publicado en Twitter por la cuenta oficial de Turismo de España, le está costando duras críticas a este organismo del Estado.

¿La razón? La imagen que acompaña al tuit, que nada tiene que ver con la capital hispalense.

Fíjense bien en la fotografía:

Seguro que ya muchos han adivinado qué ciudad es: Valencia. De hecho, como indica uno de los usuarios que ha comentado el mensaje, se ve hasta la torre del Micalet, conocida popularmente como El Miguelete.

Another sunset in 'plaza mayor' of Madrid😍 pic.twitter.com/z6Ri0pBoNL — Cuñado de la Comunidad (@CunadoV) 7 de febrero de 2019

Miarma tete! — Néstor Shuttlesworth (@todokadiz) 7 de febrero de 2019

Madre mía que se ve hasta el Miguelete... — Miel y Canela (@RooibosyCanela) 7 de febrero de 2019

Turismo marca España: venden Valencia por Sevilla. Total, que más da, en España somos todos iguales. — Rafael Castelló 🎗 (@rafacastello1) 7 de febrero de 2019

Mucha tela el CM de la página que no tiene ni idea en diferenciar ciudades. — Belén G.💚 (@belenita86) 7 de febrero de 2019

Madre De Dios! 🤦🏻‍♀️ Luego dicen que despiden a la gente! 😅 — Tess Escribano (@LaReinaTess) 7 de febrero de 2019

This is Seville. Triana's bridge over Guadalquivir river and Torre del Oro on the right side pic.twitter.com/tQ05Tp0KyD — Suave suave (@suavementemmata) 7 de febrero de 2019

Me ha recordado a cuando en Misión Imposible II mezclaron las Fallas y la Semana Santa. Sevilla y Valencia hermanadas! — Viaje al Patrimonio (@viajepatrimonio) 7 de febrero de 2019

Como ha cambiado Sevilla en unos días que no voy — And.Roc (@jilguerovolador) 7 de febrero de 2019

Eso es arroz con cosas — Timmy O'toole (@EldeMastodon) 7 de febrero de 2019

This is not Seville. Seville is this. pic.twitter.com/NWSDC1tUqs — Ricardo García (@richardgg93) 7 de febrero de 2019

Pero en serio? Quien ha subido eso?Que me den su puesto por favor!!! — lola fado ❤️ (@lolafabre) 7 de febrero de 2019