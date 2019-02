La tertuliana Paloma Zorrilla deja Vox tras ser sancionada porque su marido tiene una clínica abortista

La conocida tertuliana Paloma Zorrilla se ha dado de baja de Vox. La abogada, habitual de tertulias políticas de EiTB, laSexta y Telecinco, ha abandonado el partido de extrema derecha después de que ella y su marido fuesen sancionados.

¿El motivo? José Miguel Gurrea, su marido, es propietario de una clínica abortista en Ansoáin (Navarra), objeto de boicot habitual por parte de grupos ultrarreligiosos, como informa Vertele.

"Me molesta profundamente que en Vox no entiendan que piense diferente a mi marido", ha afirmado Zorrilla en la cadena pública vasca EiTB.

"No me puedo creer que me expedienten por mi marido, ya que cada persona es un sujeto independiente", ha contado Zorrilla, que ha afirmado que desde el partido le dijeron que la actividad profesional de su marido podría ser "un escándalo" que podría dañar al partido de Santiago Abascal.

La tertuliana se muestra "profundamente engañada y decepcionada" porque se pensaba que el partido de extrema derecha era "aconfesional". Y sentencia: "Muchísima gente me está reconociendo que es una vergüenza".

La salida de Paloma Zorrilla de Vox la ha convertido en tendencia en Twitter.