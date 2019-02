Marc Gasol jugará en Toronto Raptors

Terremoto en la NBA. Los Toronto Raptors han fichado al pívot español Marc Gasol, que abandona los Memphis Grizzlies tras once años en la franquicia de Tennessee.

Según informa el periodista de ESPN Adrian Wojnarowski, Gasol firmará con los Raptors a cambio de que el equipo canadiense envíe a Memphis a Valanciunas, Delon Wright, CJ Miles y una segunda ronda del Draft de 2024.

Memphis is finalizing a trade to send center Marc Gasol to Toronto, league sources tell ESPN. Details soon.

Toronto is planning to send Jonas Valanciunas, Delon Wright, CJ Milles and a 2024 second-round pick to the the Grizzlies for Gasol, league sources tell ESPN.