Pablo Motos ha empezado El Hormiguero (Antena 3) contando una triste historia que protagonizó una mujer del público en el programa del miércoles.

El presentador hizo el famoso concurso en el que llaman a casa y si una persona responde de la forma que ellos estipulan se lleva 6.000 euros. Motos suele preguntar "¿sabe usted qué es lo que quiero?" y la otra persona debe responder "la tarjeta de El Hormiguero".

Este miércoles, nadie les cogía el teléfono y decidieron repartir el premio entre el público. Y le tocó a Gemma.

Cuando terminó el programa, Gemma, que no podía parar de llorar, le contó a Motos. La mujer, después de muchos meses de espera, recibió la llamada para acudir de público al programa. Justo después recibió otra llamada, esta vez de la Policía, en la que le informaban de que su padre había fallecido de un infarto. En un principio no quiso ir a El Hormiguero pero su novio logró convencerla para ir. Ahora, con ese dinero, pagará un Máster que antes no se podía pagar.

"Gemma estaba convencida de que fue su padre el que le hizo el último favor. Si sientes la fuerza de tu padre, la tienes. Mucho ánimo", dijo Pablo Motos.

Aquí puedes ver el momento completo.