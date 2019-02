Países de la UE y de Latinoamérica buscan desde hoy en Uruguay una hoja de ruta para la paz en Venezuela

El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, compuesto por países europeos y latinoamericanos, analizará hoy jueves en Montevideo posibles soluciones a la crisis venezolana, entre ellas el mecanismo de cuatro pasos propuesto este miércoles por México y Uruguay para avanzar en un diálogo en esa nación.

La reunión fue convocada por Uruguay y México, dos naciones que defienden una posición neutral ante la crisis, después de que el líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se autoproclamara mandatario interino del país por considerar que las elecciones que le dieron a Nicolás Maduro su segundo mandato presidencial fueron fraudulentas.

En el encuentro de hoy, que será copresidido por la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y por el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, participarán representantes de las cancillerías de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia.

"There is a common European Union position on Venezuela. And we have expressed it very clearly and together, all the 28" @FedericaMog pic.twitter.com/GwTmWFy1tI