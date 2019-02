TENDENCIAS

El siniestro experimento real que separó a estos trillizos al nacer

Un año después de ganar el premio del jurado en el festival de Sundance, llega el estreno en cines del largometraje 'Tres idénticos desconocidos'. Esta historia real pone sobre la mesa el dilema ético que la rodea. Hoy tienen 56 años, pero hasta sus 19 años, los trillizos Bobby Shafran, Eddy Galland y David Kellman no sabían de la existencia de los otros dos hermanos. Fueron dados en adopción al nacer y la agencia que lo gestionó nunca les informó de que tuvieran hermanos. Un día, dos de ellos se encontraron por casualidad, y a partir de ahí, todo los descubrimientos les llevaron de la euforia a la frustración. La historia ha destapado el hecho de que al parecer, tras la ocultación de la realidad, había un experimento científico. Y por lo tanto, su caso no es único, hay más trillizos y gemelos que no saben que lo son y que lo están descubriendo ahora.