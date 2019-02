El enfado de Ana Rosa Quintana con un tertuliano de 'El Programa de AR': "¡Ya!"

Ana Rosa Quintana, presentadora de El Programa de AR de Telecinco, ha mantenido una agria discusión en pleno directo con uno de los tertulianos del programa, Antonio Maestre, sobre la situación en Venezuela.

Pese a que la presentadora ha defendido en un primer momento que el tertuliano "tiene derecho de expresar sus opiniones y los demás la nuestra", después se ha enfrentado a él por lo que pensaba sobre el país sudamericano.

"Esto es tan sencillo como que lo único que estoy exponiendo es que las causas de la situación de Venezuela son múltiples, punto", trató de expresar Maestre. Pero Quintana respondió: "¡No, ya, Maestre, ya!".

"Mientras que Maduro y Cabello estén ahí, ese pueblo va a estar oprimido, los Escuadrones de la Muerte van a seguir matando a la gente", expuso la presentadora.

TELECINCO.ES Ana Rosa Quintana, presentadora de 'El Programa de AR'.

"Cuando estaba Carlos Andrés Pérez, el 50% de la población estaba en situación de extrema pobreza", contestó Maestre.

"¿Y qué?", respondió Quintana, cada vez más enfadada. "Oye, Maestre, Maestre, cada vez que hablamos de Pedro Sánchez y hablamos de Rajoy... ¡es que Rajoy lo hizo mal! ¡Y Pedro Sánchez, también! ¡Ya está!", aseveró.

"Es que el contexto y la historia importan", contestó el periodista.

"Y nuestra obligación es contar lo que hacen mal unos y otros", dijo la presentadora.

"Pero lo que no se puede decir es que la situación de los venezolanos se soluciona por arte de magia porque se vaya Nicolás Maduro", afirmó Maestre.

"¡Sí, sí!", se escuchaba de fondo a la presentadora, mientras el tertuliano daba datos de antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.

"No estamos hablando de Chavez, estamos hablando de Maduro, ¡no, no, no!", se volvió a encender Quintana. "Porque desde que llegó al poder ese país está arruinado, la gente tiene hambre, hay Escuadrones de la Muerte. Pues entonces, Maduro se tiene que ir y no hay otra solución. ¡Y no se puede defender a Maduro de ninguna manera!".

La discusión terminó con Maestre asegurando que la solución no es tan sencilla como que salga Maduro de la presidencia. "No, no, es el principio de la solución", ha respondido Ana Rosa, que acabó el rifirrafe con un suspiro. "Ay, compañeros, acabo... en fin".

