Kiko Rivera sigue abriéndose más y más. Semanas después de confesar sus problemas con las drogas en GH DÚO (Telecinco), el hijo de Isabel Pantoja ha contado qué es de lo que más se arrepiente de la época en que estuvo enganchado a la cocaína, el hachís y la marihuana.

En un momento de máxima sinceridad, el cantante y DJ reconoció haber tirado el dinero. "Yo he malgastado muchísimo el dinero, entre otras cosas por los problemas que tenía y por muchas otras cosas más, gente que se te acercaba y venía contigo y nunca ponía un duro para nada. Y, claro, a mí en ese momento me iba muy bien en el trabajo, pero bajó y me quedé más tieso que una mojama", dijo durante una conversación con Jorge Javier Vázquez. "Tieso, pero tieso, tieso".

Acompañado de su mujer Irene Rosales, Kiko Rivera se responsabilizó de los apuros económicos que habían pasado como pareja. "Muchas veces no hemos tenido ni para pagar el alquiler de la casa", dijo el joven entonando el mea culpa: "Por no tener la cabeza centrada, por ser un bala perdida. La culpa es mía, totalmente mía".

En ese alarde de sinceridad sobre sus problemas económicos, fue cuando compartió su confesión más dura. "¿Quieres que te diga cuál es el momento en que más sufrí? El día en que yo me arrepentí de todo lo que he malgastado en mí fue el día en que mi madre estaba donde estaba y hacía falta un dinero y yo lo tenía pero me lo gasté", dijo sobre la entrada de Isabel Pantoja en prisión en noviembre de 2014.

"Ese día fue uno de los peores días de mi vida. De decir, ¿qué carajo he hecho con mi vida? Ahora que realmente alguien mío, alguien de mi sangre necesita eso y yo lo he tenido y me lo he gastado en otra gente y en mí mismo y en cosas malas. Ese fue el día en que me arrepentí", aseguró.

Para Kiko Rivera, que cuenta con el apoyo incondicional de Irene Rosales, ese día no se le olvidará nunca: "Eso me va a doler hasta el fin de los días. No haber podido ayudar en el momento necesario, de esa manera (económica). Podía haber ayudado y no lo hice porque lo había malgastado. Yo no sabía que iba a pasar eso pero lo malgasté", dijo el joven, que contó que en los momentos de crisis tuvieron el apoyo de sus padres, de los hermanos de ambos: "Incluso mi hermana me ha ayudado".

