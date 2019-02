La devastadora conclusión de El Gran Wyoming sobre los políticos españoles que pone los pelos de punta

El presentador de El Intermedio (de laSexta) El Gran Wyoming ha planteado una demoledora reflexión sobre los políticos españoles que, en una sociedad como la actual plagada de retos para España, lo único de lo que son capaces es de tirarse los trastos a la cabeza: "El actual intercambio de declaraciones sobre Cataluña es síntoma de una grave enfermedad: ante los grandes retos de la política actual, tenemos unos políticos de bajísimo nivel para afrontarlos", ha expuesto Wyoming.

El presentador, quien ha descrito el actual panorama político español como "confuso", "quizás el más confuso desde que tengo memoria" —ha dicho—, ha ilustrado este planteamiento con los duros intercambios dialécticos en torno a la figura del relator.

De este modo, Wyoming ha recordado las palabras del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, sobre el relator, figura sobre la que decía que no entendía nada y que iba a solicitar la reunión del Consejo Territorial del PSOE, con las del presidente del PP castellanomanchego, Francisco Núñez, quien acusó a Page de "ofrecerse como testigo para mediar en esa reunión que quiere Sánchez propiciar entre el Estado español y el independentismo catalán".

"Cualquiera que escuche las declaraciones de Page sobre el relator sacaría como conclusión que Emiliano García Page es tan partidario del relator como un vegano del Big Mac", ha expuesto Wyoming, estupefacto ante las conclusiones extraídas por Núñez del planteamiento de Page: "Vamos a ver, señor Núñez... ¿Usted de verdad ha escuchado lo que ha dicho García Page o se ha tirado a la piscina, así, sin manguitos? Si es lo segundo quizás no debería estar al frente de un partido político si no de concursante de Mira quién salta", ha ironizado Wyoming.

En este contexto, el presentador de El Intermedio ha planteado una desoladora conclusión: "Este intercambio de declaraciones es un síntoma de una enfermedad peor: ante los grandes retos de la política actual, tenemos unos políticos de bajísimo nivel para afrontarlos. El Gobierno funciona a golpe de improvisación, plantea ideas que tienen difícil encaje jurídico y ni siquiera sabe explicarlas. Vamos, que dan tan poca confianza al frente del barco como el capitán del Costa Concordia", ha afirmado.

Asimismo, Wyoming ha añadido que este Ejecutivo "se sustenta en un partido que está formado por barones que solo parecen mirar por sus intereses a corto plazo y que no dudan en cuestionar a su líder cuando ven peligrar unos cuantos votos": "Ahora mismo hay menos consenso en el PSOE que en El Chiringuito de Jugones", ha sentenciado.

Como agravante, Wyoming ha hecho caer en la cuenta de que "en frente tenemos a unos partidos independentistas en plena huida hacia adelante y cuya supervivencia depende de su capacidad para tensionar la política".

Por si fuera poco, "al otro lado tenemos a tres partidos compitiendo por ver quién está más a la derecha, demostrando quién es más español y quién es más duro con Sánchez, sin medir las consecuencias de hacer oposición enfrentando a la sociedad española".

Ha concluido Wyoming: "A veces me despierto por la noche y me digo 'señor, qué hemos hecho para merecer estos políticos. En qué te hemos ofendido'. Sólo se me ocurre que siga cabreado por el retrato que le hicimos a su hijo", ha bromeado, mostrando una imagen del ecce homo de Borja.