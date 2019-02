Lo que YouTube te quiere enseñar sobre sexo

Vamos a hablar de SEXO.

Pero antes de ponernos nerviosos, ¿dónde se suele buscar información sobre él?

Si le estás dando vueltas a la cabeza, te damos una pista: porno, buscadores y redes sociales. Esas son las principales herramientas de educación sexual. Nada de consultorios sexuales, sexólogos o programas como el que presentaba Lorena Berdún en TVE en 2004. Todo a golpe de click, con las consecuencias que esto conlleva: estereotipos forzados, machismo y una visión muy desvirtuada del sexo. YouTube no iba a ser menos.

El buscador de vídeos es una de las principales plataformas para el aprendizaje. Y no, no solo para ver tutoriales cuando se te rompe el ordenador o quieres aprender a hacer un nuevo plato de cocina. Siete de cada 10 usuarios de esta plataforma la utilizan para el aprendizaje, de ahí que hayan lanzado la página YouTube Learning, donde se agrupan vídeos desde cómo hacer experimentos caseros, solucionar problemas matemáticos, aprender inglés o cosas tan corrientes como limpiar la casa. Y sí, también para el sexo.

Teniendo en cuenta que prácticamente todo el mundo tiene una vida sexual activa (solo o acompañado), ¿por qué no usarla para educar BIEN sexualmente? La sexóloga Kathy Martínez y su equipo de Platanomelón lo han hecho y no les va nada mal: acumulan más 460.000 seguidores y quieren convertirse en el referente de educación sexual de habla hispana dentro de la plataforma. Gracias a esta plataforma se elimina la vergüenza, se potencia el anonimato y se facilita el acceso a la información, especialmente a los adolescentes.

La cara más visible de este canal de Youtube ha hablado con El HuffPost y ha contado cómo surgió esta idea, qué es lo que quieren contar y cuáles son los principales mitos a derribar.

"Una cruzada contra los tabúes de la sexualidad"

Por mucho que tengas una vida sexual activa, seguramente no te atreves a hablar de ello. Y esa fue la principal motivación de Martínez para crear este canal, que está asociado con su tienda online de juguetes eróticos.

"Falta que sea más visible y que se hable más de ello, que la gente diga: 'me he masturbado', 'tengo un problema sexual con mi pareja' o 'sigo a una marca de juguetería erótica", recalca Martínez. "Nosotros estamos tratando de aportar nuestro granito de arena a eso. Estamos intentando hacer el mundo un poquito mejor", detalla la youtuber, quien destaca la importancia de la autoestima propia para tener una relación sana con tu pareja. "Si no te sientes segura contigo misma porque te falta información sobre algo, puede que te cueste más llevar tu vida sexual", añade.

Actualmente la figura de los padres no es tan importante a la hora de hablar de sexualidad porque no saben"

Se acabó la charla de la flor y la abeja

"Actualmente la figura de los padres no es tan importante a la hora de hablar de sexualidad porque no saben. Les puedo llegar a entender, si no sabes de algo cómo vas a enseñarle a tus hijos", detalla, "por ejemplo, ante la pregunta de una niña que le dice: 'Mamá. me gustan las niñas'. Si no has vivido esto, puede que te choque y no seas capaz de explicarlo, ni de responder", añade la sexóloga.

No esperes ver desnudos ni escenas sexuales

En Platanomelón predomina el color, las ilustraciones naif e incluso los emoticonos. Ni desnudos, ni escenas sexuales explícitas. "No queremos hacer algo vulgar", enfatiza Martínez, quien señala que muchas veces la mayor dificultad es plasmarlo todo de una forma poco explícita. "Por ejemplo, hicimos el vídeo de cómo besar con marionetas, el de cómo mover las caderas era más parecido a una clase de baile o hicimos vulvas de plastilina para explicar los tipos de vulvas", detalla.

El feminismo, el gran aliado

Mucha responsabilidad del éxito de este canal y de que las mujeres se preocupen por su sexualidad la tiene el feminismo. "Ha hecho como un click en las mujeres, que pueden decir que siguen a una página de juguetes sexuales o que se preocupan por tener una vida sexual saludable, segura y no pasa nada", detalla.

¿Y con ellos qué pasa?

Pese a lo que se pueda pensar, los hombres también sufren los tabúes machistas del porno y de la sociedad patriarcal. "Se nos ha enseñado que te vas a la cama con un hombre y él lo tiene que saber todo: cómo tocarte, cómo besarte, cómo moverse, siempre tiene que tener una erección... Hay muchísima presión puesta sobre el hombre: le responsabiliza de que vaya bien una relación sexual y no es así", detalla Martínez, que recalca que con el empoderamiento femenino se pueden cambiar los roles o permitir que la figura de la mujer esté visible para guiarles o explicarles.

A pesar de la importancia de que el hombre también sea consciente de los estereotipos sexuales, el público objetivo de este canal son mujeres de entre 25 y 35 años, aunque en su tienda sí tienen más presencia masculina. "El 66% de los hombres compra este tipo de juguetes para jugar en pareja, pero aunque lo hagan ya están abriendo su relación para disfrutar más", señala.

La pornografía es un cine de ciencia ficción que puedes disfrutar, algo lúdico"

El orgasmo femenino, el gran mito para los usuarios

"La principal duda que nos encontramos es con la del orgasmo femenino", detalla la sexóloga, que tiene un feedback constante con su comunidad de seguidores, que le preguntan dudas en los comentarios e incluso en directos de YouTube. De esta duda general, Martínez culpa de Sigmund Freud, que negaba la existencia del orgasmo clitoriano. "Nadie te dice que el principal órgano sexual es el cerebro. Nadie te explica que para que llegues al orgasmo, la relación sexual tiene que estar conectada con el cerebro".

El porno: ni aliado, ni enemigo

La gente va a seguir consumiendo porno, eso es un hecho y en Platanomelón son conscientes de ello. "La pornografía es un cine de ciencia ficción que puedes disfrutar, algo lúdico", recalca la youtuber. Pero desde aquí, "estamos diciendo: 'Ojo, eso no es educación sexual".

Martínez también recuerda que directoras como Erika Lust están intentando cambiar este tipo de películas. "Ahora están haciendo pornografía feminista en la que se ve más el placer general de la relación y no se centra solo en el coito", señala Martínez, que no quita que las páginas porno mantengan cierto sentido común, como cuando se lanzó el vídeo de La Manada.

Documentación y bibliografía rigurosa

El equipo de Platanomelón está formado por sexólogos y sex coaches que interaccionan día a día con la audiencia. El público propones temas, ellos investigan y buscan la forma de hacerlo ameno. "Siempre es un contenido profesional, con información veraz y personalizada. No nos inventamos nada", enfatiza. "Si hacemos algún vídeo con una temática concreta como, por ejemplo, del suelo pélvico contamos con una fisioterapeuta especializada en este campo", señala la sexóloga, que también ha llegado a colaborar con youtubers no especializados en ese tema como Yellow Mellow.

El sexo no es solo sexo

Dentro del canal se pueden encontrar vídeos de amor tóxicos, celos e incluso menstruación y salud sexual. "Nos han enseñado que el sexo es solamente penetración y cuesta mucho sacar de la cabeza ese chip. El clítoris solo por fuera tiene 8.000 terminaciones nerviosas dedicadas al placer", detalla la sexóloga. De hecho, su vídeo más visitado es Cómo besar bien.

"La sexualidad no es solo meterse en la cama con alguien. También es acompañar a las personas en su autoestima sexual, que se sienta bien consigo mismo", añade.