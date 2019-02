Noemí Galera: "En 'OT 2017' meábamos colonia y este año nos crucificaron"

Tras dos ediciones de Operación Triunfo, Noemí Galera deja de ser la directora de la Academia para volver a formar parte de un jurado: el de La mejor canción jamás cantada, el nuevo programa de TVE que se estrena el próximo viernes 15 de febrero a las 22:00.

Este concurso lo presentará Roberto Leal y contará en su jurado —además de con Galera— con Tony Aguilar y con una tercera persona que ocupará una plaza rotatoria. En él, diez artistas interpretarán canciones de distintas décadas y el público elegirá la mejor de la Historia del pop español.

¿Tenía la catalana ganas de volver a ser jurado? ¿A qué Noemí veremos en este nuevo programa? ¿Qué balance hace de las últimas ediciones de OT? Sobre esto y mucho más hablamos con Noemí Galera en El Televisero.

Recuperas tu faceta de jurado tras varios años alejada de ese papel, ¿cómo lo afrontas?

No tengo ni idea, hace tanto que ya ni me acuerdo. Así que veremos qué ocurre cuando me siente en la mesa. Pero como en este programa el jurado no tiene que nominar, va a ser mucho más amable porque solo valoramos las canciones y creo que vamos a disfrutar y a reírnos. Somos jurado porque al final cada uno elige una canción por gala.

¿No vamos a ver a la Noemí seria a la que estábamos acostumbrados en un jurado?

Ya te digo yo que no. Esa señora no va a estar (risas). Es que el programa no lo pide tampoco, aquí vamos a hacer más el mamarracho que otra cosa (risas).

¿Cuándo descansas? ¿No tienes ganas de parar un poco tras dos años intensos con OT?

Lo bueno es que como OT acabó el 22 de diciembre, pilló las Navidades y me pude ir a mi pueblo y desconectar porque allí estoy con mis amigos de toda la vida que pasan de la tele. Tiene 100 habitantes y solo hay un bar, me siento allí y hablamos de otras cosas... Esos cinco días fueron como un mes de descanso para mí.

Aplaudo fuertemente el descanso de 'OT"

¿Crees que es necesario un posible aplazamiento de OT?

Es algo que aplaudo fuertemente. Creo que tenemos que descansar tanto el equipo, porque no vamos a poder aprendernos los nombres de tantos artistas, como el público, para que nos eche un poco de menos. Los de OT 2018 empiezan ahora una gira y sus carreras en solitario y a eso hay que sumar los de OT 2017. Hay que parar un poco para que todo pueda seguir su curso.

¿Es tan duro hacer OT?

Es una exposición completa las 24 horas durante tres meses. Como directora de la Academia te pueden llamar en cualquier momento y este año se han puesto muy enfermos. Esta juventud está hecha una braga (risas).

¿Y la presión de las redes sociales?

Eso ha sido matador.

¿Por qué crees que ha habido un cambio en las redes de OT 2017 a OT 2018?

En OT 2017 meábamos colonia, todo era maravilloso. Por ejemplo, un día se cayó Youtube en una clase de Los Javis que estaban hablando de Zapatero y del PP y nos criticaron por censura, enseguida explicamos lo que había pasado y que subiríamos la clase entera después y ya nos daban las gracias, nos decían que éramos maravillosos... Nos llega a pasar eso este año y nos crucifican. No sé por qué, pero cualquier cosa que pasaba este año era todo mal y cuando una mentira se repite mucho acaba convirtiéndose en verdad.

Te hemos visto más seria, echando más broncas, ¿no?

No, he estado exactamente igual. El año pasado tuvimos la bronca de Lo malo a Aitana y Ana Guerra y no se le dio tanto bombo. Este año fue a todos, pero es que si lo de Lo malo lo hubieran hecho todos se les habría echado la bronca a todos.

Como directora de la Academia, ¿han sido iguales las dos ediciones?

No, nunca puede ser igual pero eso es de cajón, como tampoco podían ser iguales OT 1 y OT 2 u OT 1 y OT 2017, es que es imposible. Incluso el público no es el mismo viendo una edición y otra.

Define en una palabra OT 2017.

La hostia.

¿Y OT 2018?

La rehostia (risas). Es que resumir lo que supone OT en una palabra es imposible.

Y tras este descanso que dices que necesitáis, ¿tienes ganas de un OT 2018-2020?

Tengo ganas de OT siempre. No sé si sois conscientes de lo que supone ese programa para los que lo hacemos.

¿Nunca has pensado en cerrar el chiringuito, por ejemplo, después de todas las polémicas o críticas de este año?

No. Te puede doler, te puede joder la vida pero tu sigues ahí como con un hijo, una pareja, un amor... Cuando uno se mete en un fregao como este no puedes abandonar. Hay días que uno está mejor y otros que está peor.

¿Y en qué te refugias?

En los compañeros, porque no estás solo. Llegábamos a la Academia y decíamos a ver qué marrón hay hoy. Y luego en mi pareja.

Volviendo a La mejor canción jamás cantada, ¿a ti qué música te marcó?

Por edad la de los 80 porque fue toda mi adolescencia, pero en mi casa se ha escuchado mucha música toda la vida y la de los 60 y 70 también era fuerte. Y en los 90 es que el otro día escuché música de esa época y pensaba: 'Es que no me puedo quedar con una'. Creo que es muy complicado elegir una.

¿Y cuál es tu canción?

Mi canción es Your song de Elton John. Pero de los 80, por ejemplo, Tequila era lo más, también La chica de ayer de Nacha Pop y luego Alaska.

¿Recuerdas cuál fue tu primer concierto?

De pequeña no iba a nada, era más tonta (risas). Mi primer concierto fue OT, el reencuentro (risas). No, en serio, fue el de Manolo Escobar porque mi padre era de Almería y conocía a un hermano que tocaba con él y nos llevó al concierto. Luego estuvimos mi hermano y yo en el camerino con él y me firmó un autógrafo.

¿Crees que le puede perjudicar a La mejor canción jamás cantada llegar después de toda la intensidad de OT?

No. Son formatos diferentes y creo que este puede recoger a todo tipo de público.

¿Qué opinas de lo que dijo Risto Mejide el pasado 13 de enero de que se quiso cargar OT porque no le gustaba el formato y que no se llevaba bien contigo?

Risto ha dicho tantas cosas. Él y yo no nos llevábamos mal. Ahora no nos llevamos ni bien ni mal, no he vuelto a saber nada de él. No sé porque tenemos que volver a hablar de esto si han pasado 10 años.

Nos gusta que hayas recuperado ese papel delante de la cámara, pero ¿presentar para cuándo?

Uff, pero presentar por qué, si yo no sé.

¿Y dirigir?

Dirigir un programa es muy duro, tienes que tener la cabeza muy clara y yo estoy en una edad en la que no me apetece. Creo que no podría estar a la altura de lo que puede ser. Estoy muy a gusto como directora de casting que es lo que sé hacer.

¿Qué fue lo último que dirigiste?

El último Lluvia de estrellas que se hizo en TVE.

Tienes buen ojo haciendo casting más allá de los talent shows porque en los concursos ahí tenemos a Los Lobos en Boom (Antena 3), ¿qué hacemos para que se lleven ya el bote?

Que acierten todas las preguntas (risas).

No he vuelto a saber nada de Risto Mejide desde 'OT"

¿Qué formato de los que has hecho te gustaría recuperar?

Pues mira, creo que es el momento de recuperar Eurojunior.

¿Y qué te queda por hacer en televisión?

No sé, que me dejen hacer programas musicales hasta que me jubile.

¿Y de formatos musicales que se hacen por el mundo hay alguno que te llame la atención?

No tengo mucho tiempo. No he podido casi ni mirar lo de aquí, como para mirar de todo el mundo... El otro día vi lo de la máscara [The Masked Singer en Fox] y no entiendo mucho el fenómeno de ese programa. Pero bueno, para esto soy una visionaria porque digo "menuda mierda" y luego pum, pelotazo.

¿Y tu placer culpable en televisión? ¿Qué ves como espectadora?

Si estoy en casa veo Al rojo vivo (laSexta) porque me encanta y lo dejo puesto mientras hago cosas. Luego me encantan los programas de reformas y a mi hija también, así que nos sentamos a verlos.

TVE

¿Y como directora de casting qué viste en Miki para darle la pegatina?

Miki fue un pase directo, él envió un vídeo y no tuvo que hacer cola. Entonces fue el primero que cantó en el casting de Barcelona, o sea el primero del primer casting de OT 2018. Y es que si no le ponía la pegatina es que soy tonta... Y claro, después miras su Instagram y ves alguna tableta... (risas).

¿Te sueles acordar de gente a la que has dicho que no un año y que se vuelve a presentar?

Nos solemos acordar de muchos. Si no me acuerdo yo, se acuerda Isma, Pablo... A veces hay gente que se presenta otra vez e incluso lo hace peor que el año anterior.

¿Te veremos en Israel este año?

Ya fui el año pasado a Lisboa y se me puso a parir por qué hacía yo ahí sentada en la green room. Y este año como Gestmusic no está vinculado a Eurovisión, no tiene sentido que vaya. Ya he ido una vez y no tengo ganas de repetir.