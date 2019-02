El presidente del PP, Pablo Casado, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el aborto después de mostrarse partidario de derogar la actual ley del aborto de plazos, aprobada en 2010, y volver a la de supuestos aprobada en 1985 por el Gobierno de Felipe González, que cree que era "de consenso" y que "no había ninguna necesidad de cambiar".

Este viernes, ese debate ha llegado a la tertulia de Espejo Público, de Antena 3, donde el dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros se ha mostrado totalmente en contra del aborto.

La presentadora Susanna Griso ha aprovechado para dar también su opinión sobre el tema. La periodista ha comenzado subrayando que no cuestiona la ley actual del aborto porque es la que goza de mayor consenso,

"Está avalada además por la gran mayoría de médicos, pero sí que es verdad que yo os tengo que decir que a mí me preocupa que en países como Alemania ya no nazcan niños con Síndrome de Down", ha apuntado.

"A mí particularmente, y es mi opinión, si yo me quedase embarazada con un niño que las pruebas indican que tiene Síndrome de Down, lo sacaría adelante", ha aclarado.