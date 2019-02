Telecinco Freddie Highmore, protagonista de 'Way down'.

Mediaset ha movido ficha para trabajar con un actor internacional y un conocido de la cadena: Freddie Highmore, el protagonista de The Good Doctor, la serie importada con la que Telecinco arrasó en audiencia tras su emisión en la cadena estadounidense ABC. El intérprete protagonizará el nuevo proyecto de Telecinco Cinema, una producción de Jaume Balagueró (REC, Mientras duermes) que se llamará Way Down y que contará con la participación de Movistar+ y del grupo francés TF1.

Highmore no sólo se unirá al reparto de la película, sino que se sumará como productor. El largometraje se rodará entre Inglaterra, Madrid y algunas ciudades de la costa española. Way Down contará la historia de un atraco en un banco que parecía casi imposible de llevar a cabo, hasta que entra en escena Highmore, que dará vida a un brillante ingeniero.

Respecto a la sintonía de Balagueró con el británico, el director ha explicado que "comparten la misma visión sobre su personaje": "Como suele decirse, hablábamos el mismo idioma. Y además en todos los sentidos porque Freddie habla un español impecable". A pesar de su conocimiento del idioma, el largometraje se rodará en inglés.

La presencia del actor en Telecinco —conocido también por su trabajo en Descubriendo nunca jamás y por ser el protagonista de los famosos memes con Johnny Depp— vendrá por partida doble, ya que la cadena emitirá la segunda temporada de The Good Doctor este 2019.