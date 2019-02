El presidente catalán, Quim Torra, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "coraje y valentía" para "seguir adelante con este diálogo y esa determinación de resolver el conflicto político en Cataluña" y sentarse a hablar "en concreto del derecho de autodeterminación".

En declaraciones tras salir de la prisión de Soto del Real para visitar a acusados en el juicio del procés, Torra ha lamentado que el Gobierno haya roto sus conversaciones cuando él y su ejecutivo están "atornillados a la mesa del diálogo", pero ha precisado que debe ser un diálogo con "garantías", con "calendario" y con "contenido".

"Lo que no puede ser es que lo volvamos a plantear como si estuviéramos en la primera de las primeras reuniones: que vamos a hablar de todo" Quim Torra

"Lo que no puede ser -ha añadido- es que lo volvamos a plantear como si estuviéramos en la primera de las primeras reuniones: que vamos a hablar de todo. No, vamos a hablar en concreto del derecho de autodeterminación de Cataluña, vamos a hablar de cuál es la propuesta del estado español y que haya un relator internacional para dialogar".

Torra ha dejado claro que él no ha roto las conversaciones, sino que ha sido el Gobierno de Sánchez, y le ha instado a retomarlo.

"Después de todos estos meses en los que hemos estado hablando con el Gobierno y en los que parecía que íbamos en esa dirección, no entendemos qué ha pasado en estas últimas horas", ha afirmado antes de pedir a Sánchez "coraje" y "valentía" para continuar con el diálogo.

"Dentro de la Constitución, todo; fuera, nada"

"La autodeterminación que reclama el independentismo catalán no cabe en la Constitución y no lo vamos a aceptar nunca", ha declarado el presidente del Gobierno en un acto electoral en Barakaldo (Bizkaia), en el que no se ha referido expresamente a la ruptura de la negociación con los independentistas catalanes ni a las complicaciones en la tramitación de los presupuestos, tras los vetos del PdeCat y ERC.

Sánchez ha criticado el "viaje a ninguna parte" del independentismo y la "vuelta atrás" que proponen PP y Ciudadanos, que mañana se manifestarán junto a Vox en Madrid para pedir elecciones generales.

"El debate no es si independencia sí o independencia no, el debate es convivencia sí o no" Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno ha sostenido que frente a esas opciones, la "mayoría defiende la España autonómica basada en la cohesión social y territorial". Según ha dicho, el "camino" del diálogo y la Constitución "es el más largo, pero es el único posible y transitable".

"El debate no es si independencia sí o independencia no, el debate es convivencia sí o no", ha aseverado.

Por ello, ha advertido a los nacionalistas catalanes de que "dentro de la Constitución, todo; fuera, nada porque no hay diálogo, son monólogos".

Sánchez ha defendido que "trascender" el autogobierno es la única salida para el problema de Cataluña porque no es viable ni "dejar las cosas como están ni la independencia" y ha sostenido que hace falta "altura de miras, sentido de Estado y generosidad por parte de todos".