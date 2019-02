Este domingo Ana Pastor ha sentado a la mesa de El Objetivo a seis políticos, representantes de seis partidos diferentes, para hablar sobre la situación que atraviesa el conflicto catalán tras el nombramiento de un relator y la manifestación derechista.

Entre ellos se contaban Felipe Sicilia por el PSOE y Javier Maroto por el PP. Y se han enzarzado malamente un buen rato, robando considerable tiempo a los demás, echándose en cara de todo.

"Hay mucha gente en el PSOE que ha dicho: 'Yo no quiero tener un presidente que le da igual todo con tal de seguir volando en su Falcon y viviendo en Moncloa, y si el precio es dar lo que pidan (los soberanistas)', pues la gente dice 'no'. Es un ejercicio de sinceridad, de patriotismo", comienza Maroto.

"Detállanos en qué ha cedido el Gobierno", le ha pedido Sicilia.

"Ellos (los independentistas), que saben bien de qué va esto, en cuanto habéis dicho que 'sí' al relator han hecho público el documento de Torra en el que se explica muy bien para qué sirve un relator, según ellos, para mediar entre dos países. La trampa os la han tendido fenomenal. El problema es que habéis caído en ella", ha defendido el popular.

"Todavía no me has podido decir en qué ha cedido el Gobierno. Vosotros tuvisteis una declaración de independencia. Dos referéndum inconstitucionales, 9 de noviembre y 1 de octubre. ¿Estabais en Colón, manifestándoos? El voto independentista era de un 10% en 2011 y ahora, un 47%. Siete años de gobierno, algo tendréis que ver, ¿no?", ha atacado Sicilia.

La moción de censura y la corrupción: "No te lo crees ni tú"

Sicilia ha recordado que el PP también ha nombrado relatores y mediadores para Cataluña. Y entonces sí que se han calentado los ánimos, porque han entrado en juego la moción de censura y la corrupción.

"Vosotros perdisteis una moción de censura porque estabais hasta arriba de corrupción", ha explicado el socialista, entre acusaciones de "mentira" de Maroto.

"Mentira no, hay una sentencia que dice que el PP ha estado beneficiándose de la corrupción. Y eso es lo que motivó la moción de censura por la que os echamos del poder. Por eso tuvimos más votos en el Congreso y Sánchez es presidente del Gobierno", ha recordado Sicilia.

"Yo creo que no te lo crees ni tú, pero te dejo seguir", ha soltado Maroto.

"Yo soy policía nacional y sé de lo que estoy hablando"

Sicilia ha mencionado entonces la "irresponsabilidad" que demuestra el PP, a su juicio, cuando está en la oposición, ya que deja de apoyar al gobierno en los conflictos para los que pide apoyo cuando gobierna, y ha puesto de ejemplo la aprobación del artículo 155, para la que contó con el PSOE.

"Lo hicisteis con el terrorismo: no tuvisteis problema en pedir lealtad cuando erais gobierno y en convocar manifestaciones aprovechando el dolor de las víctimas cuando erais oposición", lamenta Sicilia.

"Ten un poco de dignidad, que vengo del País Vasco y sé de lo que estás hablando", ha acusado Maroto.

"Y yo soy policía nacional y también sé de lo que estoy hablando", se la ha devuelto el socialista.

"Pues no juguemos con eso, que hemos estado en el mismo bando", ha criticado su interlocutor, a lo que Sicilia ha respondido recordando las manifestaciones del PP contra el diálogo con ETA que, como gobierno, llevó a cabo.