Pancho Varona logra uno de sus tuits más difundidos con este mensaje sobre los aguiluchos y la manifestación

El músico Pancho Varona ha publicado este domingo uno de sus tuits más difundidos. Lo ha hecho para criticar la manifestación de este domingo en Madrid, convocada por PP y Ciudadanos y respaldada por Vox contra la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a Cataluña.

"Domingo estupendo para pasear por los parques de Madrid y dar de comer a los patos. Cuidado con algunas plazas, no den de comer a los aguiluchos!", ha escrito Varona en un mensaje que en apenas dos horas acumula cerca de 1.000 'me gusta' y más de 270 retuits.

El mensaje del músico ha generado reacciones como estas:

Oh! Pues no me leas y así no leerás sandeces. Es facilísimo.