"La derecha de España es una sola aunque sean tres partidos". La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado al PP, a CS y a Vox —en RNE— de hacer una crítica frontal al Ejecutivo sin ser capaz de plantear una alternativa en dirección contraria, tras la manifestación de este domingo en la madrileña Plaza de Colón para clamar contra Pedro Sánchez y lo que consideran una "traición" al país y a la Constitución en favor de los independentistas catalanes.

Según Calvo, "España está delante de una derecha con tres partidos que en realidad es una que no acepta la Constitución": "Estamos en una involución de 40 años de cultura democrática donde este país había avanzado mucho en convivencia", ha opinado la vicepresidenta, quien considera que "muchos partidos están traspasando líneas inquietantes".

En este contexto, Calvo ha recordado que "el Gobierno esta semana está en algo muy real en la política, queno tiene nada de fantasmagórico", en referencia al debate de los Presupuestos Generales del Estado: "Quienes están interesados en extremos radicales y que no podamos ni hablar a principios de año para dar respuestas económicas concretas a problemas concretos es porque estamos desenfocando para qué sirve la política", ha defendido Calvo, quien ha reiterado en que el Ejecutivo "está concentrado en que a partir de mañana y pasado podamos tener algo tan normal como unos Presupuestos Generales".

Calvo, quien ha incidido en que el Gobierno al día siguiente si no salen los Presupuestos "está en todas su facultades", ha explicado que Sánchez ya afirmó que "tenemos un 2019 para trabajar duro y acabar con las desigualdades, pero los tiempos se acortan si no hay Presupuestos".

En referencia al diálogo con los independentistas, Sánchez ha matizado que como método para cualquier gobierno democrático el diálogo es fundamental, y más en una situación tan compleja como la de Cataluña: "El Gobierno debe estar dentro de la ley y si los independentistas no entienden que las salidas son todas en el marco de la ley, no podemos avanzar", ha concretado.

Calvo ha explicado que "el tema de Cataluña es muy largo en el tiempo, muy enquistado, muy complejo y que necesita mucha fortaleza": "No podemos aceptar que exista el derecho a la autodeterminación de un territorio, y si ese es el punto de partida es imposible hablar", ha afirmado, en referencia a los independentistas catalanes.

Por esto, la vicepresidenta ha reiterado que el Gobierno se va a quedar en el lugar que le corresponde, "que es dentro del marco de la ley y sentándose a hablar": "En las últimas horas no hemos mantenido el contacto con los independentistas, pero estamos en una semana en la que vamos a pedir que en este país se puedan debatir unos presupuestos generales", ha insistido.

En cuanto a la figura del relator, Calvo ha reconocido que la autocrítica "siempre está ahí", si bien ha opinado que "se ha montado una polémica sin sustancia": "Siempre hay alguien que recuerda lo que se ha dicho para ver lo que se ha avanzado y lo que no", ha intentado explicar Calvoen referencia a esa figura del relator.

"España es de todos, los símbolos son de todos. No hay una España que le pertenezca a nadie", ha afirmado Calvo, en referencia a la derecha: "Hay un espacio que no funciona porque no va la derecha. Quienes no plantean el diálogo tienen que seguir diciendo qué otra opción ven", ha sentenciado.