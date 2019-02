El 'Chester' de Yolanda Ramos empieza de la peor forma posible: con bronca de Risto Mejide

Cuatro emitió este domingo la entrevista de Risto Mejide a Yolanda Ramos en Chester, pero el programa se había grabado con anterioridad —a estas alturas no es una sorpresa para nadie—. Y aunque todo terminó bien, con besos y abrazos entre ellos, el comienzo no fue nada idílico. Es más, la entrevista comenzó de la peor manera posible, con el entrevistador enfadado con la entrevistada porque había llegado más de una hora tarde.

La actriz entró en el plató pidiendo perdón con las manos y nada más saludarse puso palabras a sus disculpas: "Lo siento mucho, te he hecho esperar. Lo sé, pero es que estoy muy cansada". La actriz confesó ante un Mejide mucho más serio de lo habitual que se había quedado dormida porque se había tomado una pastilla y le había afectado mucho: "Hacía muchos años que no me pasaba. Es horroroso, lo siento".

Los reproches de Mejide no se hicieron esperar: "A mí es que la impuntualidad me pone muy nervioso. Puedo entender tus razones, pero aquí hay un equipo de gente que llevamos desde las siete de la mañana trabajando para empezar a las nueve... Es una hora y cuarto más tarde que vamos a empezar".

Ramos admitió que consideraba la impuntualidad de muy mala educación: "Pero, ¿qué hago? ¿Me suicido?". "No... De momento, aguanta el chaparrón. Que es lo que creo que toca y después ya si quieres empezamos", replicó Mejide.

Chester Yolanda Ramos aguanta la bronca de Risto Mejide.

El entrevistador comentó que le costaba mucho empezar a hablar de "sonrisas y hacer reír", que era el tema sobre el que giraba el programa, con el mosqueo que tenía.

"Es tan fuerte quedarse dormido sabiendo cómo eres... Es que soy muy gafe. Nunca me quedo dormida y hacerlo en un encuentro contigo es como de... una mano negra", lamentó Ramos apurada. Pidió perdón de nuevo y Mejide al fin cedió: "Vamos a ver si podemos remontar esto, ¿vale?".

A lo largo de la entrevista, la actriz se ganó el respeto del presentador, que acabó riendo y divirtiéndose con sus ocurrencias, y al final la despidió con palabras de agradecimiento: "Me has encantado [...] No pensé que lo iba a decir, pero ha sido un placer tenerte aquí. Tu casa cuando quieras, Yolanda, de verdad", le dijo con sinceridad.