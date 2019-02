Una pregunta de Jordi Évole en el Salvados (La Sexta) de este domingo acerca de la película La vida de Brian provocó la confesión de Irene Montero sobre el tema de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. "No hay nada más de izquierdas que montar una escisión", empezó la portavoz de Podemos antes de ponerse seria y abordar un asunto que, en palabras suyas, es un tema que para mucha militancia está siendo doloroso.

"No creo que se pueda comparar con una ruptura de pareja, pero en un partido político cuando pasas muchas horas juntos generas relaciones de amistad y también de enemistad. Esto no explica el caso, pero sí que se ha visto que dos proyectos pueden ir de la mano pero que son distintos", indicó Montero.

En ese momento Évole le confesó cuál fue su reacción cuando leyó la entrevista que la revista Vanity Fair hizo el pasado mes de diciembre a Errejón en donde afirmó que no conoce a los hijos de la pareja. "Puede ser un elemento un poco frívolo, pero pensé hostias, esta gente ya ha roto completamente", se sinceró el presentador.

La reacción de Montero fue contundente y despejó cualquier duda que pueda haber sobre la relación de Errejón e Iglesias: "A un amigo no se le engaña. Ahí hace mucho tiempo que no hay amistad, aunque a lo mejor este de mis hijos no es el mejor ejemplo, porque muchos amigos no los conoce aún".

Además, también afirmó sentirse engañados por el ahora integrante de Más Madrid. "El propio Íñigo lo ha comentado, ha trazado un plan para montarse su propio partido y se lo ha dicho cinco minutos antes a Pablo. Entonces sí, le engañó. No pasa nada, a veces en política el engaño funciona como operador político. No es exclusivo nuestro, a pesar de que en el nuestro es en el que más se ve tanto por culpa nuestra como por voluntad ajena".

Aunque en un principio no quiso opinar sobre el tema, la otra integrante del debate, la líder en Cataluña de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sí entró a valorar la situación de Podemos al darse por aludida tras las últimas palabras de Montero.

"No iba a opinar porque es un tema vuestro y me da cierto reparo, pero ya que dices que pasa en todos los partidos permíteme decirme que no. Y no es por un tema personal, creo que lo que le pasa a Podemos es que desde que entramos el mismo año nunca fue un Podemos, eran todos los que había y con ciertas contradicciones", aseguró Arrimadas.