Rivera se viene arriba ante Ana Rosa tras la manifestación en Madrid contra la "traición de Sánchez": "Existe un antes y un después"

"¡Queremos votar! Eso es lo que gritaban ayer en la manifestación. ¿Hay algo más poderoso?". El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado —en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco— que "existe un antes y un después" tras la manifestación de este domingo en la madrileña Plaza de Colón para clamar contra Pedro Sánchez y lo que consideran una "traición" al país y a la Constitución en favor de los independentistas catalanes.

"Eso es lo importante. Lo de negociar privilegios e indultos con los golpistas está claro que muchos españoles no lo quieren", ha argumentado Rivera, quien no obstante ha calificado de "broma" que la Delegación del Gobierno cifrase en 45.000 los asistentes.

Para Rivera, la clave está en que "la legislatura está agotada, es agotadora y es peligrosa": "Si la economía depende de Podemos y la política nacional de Torra, todo puede salir mal. España está bloqueada", ha afirmado Rivera, quien cree que "Sánchez es capaz de cualquier cosa para seguir con el helicóptero, el avión... y como ciudadano español quiero votar y si a la mayoría le gusta ganará las elecciones con mayoría. Si no le echaremos de La Moncloa".

Que nadie nos diga lo que tenemos que pensar, mostrar o ser. ¡Grande, Pablo! Viva la libertad, viva la igualdad, viva España.

🇪🇸🏳️‍🌈 https://t.co/oguDYpoOe8 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 11 de febrero de 2019

"Si a los que quieren liquidar España les interesa Sánchez, hay que poner a alguien que no sea Sánchez", ha considerado el líder de Ciudadanos, antes de matizar que el presidente del Gobierno "no es la persona adecuada para unir a los españoles y fortalecer a este país": "Este es el chollo para los separatistas, pero Sánchez es capaz de seguir adelante sin Presupuestos, unos Presupuestos bastante razonables. Y sus Presupuestos no tienen mayoría y los pactó Iglesias con Junqueras en la cárcel".

Asimismo, Rivera ha instado a Sánchez a convocar un Debate sobre el Estado de la Nación, ya que "lo que ha pasado en la calle hay que canalizarlo en el Parlamento": "Esta semana va a haber un anticipo de esto en el debate de los Presupuestos, pero yo voy a registrar una solicitud para que se produzca ese Debate sobre el Estado de la Nación", ha adelantado Rivera.

"El problema es Sánchez, no es el PSOE. Desde que ha abierto la vía a una mesa paralela y conceder y ceder ante los separatistas, Sánchez es un obstáculo para llegar a acuerdos. Ojalá el PSOE dijera cosas como las que dice González o Guerra", ha clamado Rivera, quien ha aludido a la democracia interna en el Partido Socialista.

En referencia al líder de Vox, Santiago Abascal, Rivera ha aclarado que no le tiene alergia: "Tengo alergia a los gatos y a los ácaros", ha ironizado, antes de apuntar que no huye del líder del partido ultraderechista: "Discrepo con él pero acepto que cada uno vote a quien le dé la gana", ha considerado.

"No se puede gobernar sin presupuestos por decreto ley y con presupuestos de PP y Cs. Decía que eran los peores presupuestos del mundo y ahora quiere gobernar con ellos. Si es coherente y tiene dignidad, debe convocar elecciones. Una vez no haces eso, son los minutos de descuento", ha sentenciado.