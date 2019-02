A Pedro Sánchez no le han salido las cuentas. Tras la prórroga automática de los presupuestos del pasado año, aprobados por el PP, ha intentado sacar adelante unas nuevas partidas made in PSOE, pero a sus 84 diputados no ha sumado ni de lejos los que necesitaba para pasar el trámite del Congreso y ahora, y fuerte, lo que suena es la llamada a nuevas elecciones.

La prensa internacional no está demostrando demasiado interés en este drama patrio, aunque el interés es notablemente mayor en nuestros colegas europeos. Las primeras en reaccionar, como siempre, han sido las agencias. Reuters directamente destaca que el PGE no sale adelante por la "negativa" del presidente del Gobierno "a negociar la autodeterminación catalana". De ahí el revés de los mismos partidos que lo llevaron a La Moncloa el pasado verano. AFP habla de "voto crítico en el Parlamento para Sánchez", mientras que AP incide en que se vienen elecciones anticipadas.

El diario italiano La Stampa ha abierto su edición digital con esta noticia, con un "España se apresura a las elecciones anticipada". Explica que las negociaciones entre Moncloa y fuerzas independentistas "fracasaron, entre acusaciones mutuas, justo en el momento en que comenzó el juicio" por el procés. "(...) Sánchez podría seguir adelante, pero la debilidad política y la falta de mayoría en la Cámara de Representantes impulsan una votación anticipada", concluye.

Sus paisanos del Corriere Della Sera titula: "Derrota de Sánchez en el Presupuesto: crisis del gobierno". Hace hincapié en que ha perdido el apoyo parlamentario de fuerzas catalanas y eso "abre un escenario de elecciones anticipadas". Sólo ocho meses después, recuerda, de su llegada a La Moncloa.

La BBC ha dedicado su apertura de la tarde al asunto, destacando que el "fracaso" presupuestario lleva a España a unas "elecciones generales repentinas". "Los separatistas catalanes rechazaron el proyecto de ley del primer ministro Pedro Sánchez después de que el gobierno se negara a discutir el derecho de la región a la libre determinación", explican a sus lectores de la web. "A pesar de sus diferentes agendas", recalca, independentistas y derecha han votado lo mismo. Y recuerda un dato importante: estaríamos ante la tercera elección en menos de cinco años en la que es la cuarta economía más grande de la Eurozona.

El británico The Guardian ha lanzado rápido una pieza de su corresponsal en la que enfatiza que España se ve abocada a sus terceras elecciones en cuatro años por el tropiezo de hoy en el Congreso. Recuerda que las fuerzas catalanas ahora han dado la espalda al mandatario socialista y han votado como la derecha; también cita fuentes socialistas que confirman que, aunque no haya fecha fijada aún, los comicios son insoslayables.

Y The New York Times, también a través de su corresponsal, destaca que esta votación "una vez más sume a la nación en la incertidumbre política relacionada con el tema de la independencia catalana". Los catalanes se han sumado a los opositores más radicales a Sánchez, "sabiendo que al hacerlo también podría derribar al gobierno", al "no haberlo convencido de que considerara la posibilidad de celebrar un segundo referéndum de independencia". Y todo, con el juicio del procés de fondo.

Y en Politico, destacan la minoría parlamentaria del PSOE, la imposibilidad de sumar en esta ocasión y las fechas, abril o mayo, que ya se barajan para las nuevas elecciones.

El canal económico Bloomberg, por su parte, habla de "bloqueo" al presupuesto, enfatiza lo lejos que ha quedado Sánchez de la mayoría requerida (191 votos en una cámara de 350 escaños) y añade las declaraciones de la ministra María Jesús Montero en las que promete que seguirán trabajando "hasta el último día"... aunque no sepamos aún cuál es.

