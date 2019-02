🔴En directo - El Congreso tumba los presupuestos de Pedro Sánchez

El Congreso celebra este miércoles la segunda jornada del debate de totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, las primeras cuentas públicas elaboradas por la ministra María Jesús Montero. Este debate, que el martes se convirtió en una especie de inicio de una campaña electoral, puede marcar un antes y un después en el devenir de la legislatura, ya que su superación es crucial para la continuidad de Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa.

14.55 La decisión de Sánchez sobre las elecciones se sabrá el viernes

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre una posible convocatoria de elecciones tras no salir adelante los Presupuestos se sabrá el viernes tras el Consejo de Ministros, según fuentes de La Moncloa.

14.40 El PDeCAT ve "discutible" que Sánchez pueda convocar elecciones coincidiendo con el juicio del procés

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ve "discutible" en términos políticos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda convocar elecciones para esta primavera, en pleno juicio del procés, si bien ha recalcado que ésa es una decisión que le corresponde tomar exclusivamente a él.

Campuzano ha respondido así, en los pasillos de la Cámara Baja, al ser preguntado sobre si era compatible adelantar las elecciones generales a abril o mayo con el juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas implicados en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

"En términos legales sí es compatible, pero, en términos políticos, es más discutible", ha dicho Campuzano, antes de apuntar que Sánchez puede entender que la campaña pudiese interferir en el juicio del procés y decidiese esperar a convocar las elecciones para otoño, con el juicio finalizado y la sentencia ya lista. "Pero eso no depende de nosotros, ni del juicio, sino del presidente", ha insistido.

13.47 Montero concluye que Sánchez ya no tiene más remedio que convocar elecciones

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha recalcado que, tras el rechazo a los presupuestos, los límites del PSOE para gobernar en solitario han quedado en evidencia y ha subrayado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le queda más remedio que convocar elecciones.

En los pasillos del Congreso, Montero ha lamentado que los presupuestos "más sociales de la historia" no hayan salido adelante. "Es una mala noticia para los españoles", ha dicho.

Ha insistido en que Sánchez debe llamar ya a las urnas para que pueda haber un gobierno "sólido" que sea capaz de "no ceder ni tambalearse ante las presiones de los reaccionarios" y que permita que "España avance y no vuelva al pasado".

Y ha asegurado que su partido está preparado para que "la España fraterna y democrática gane las elecciones", con independencia de cuándo las convoque el presidente del Gobierno.

"Estamos preparados para ganar en cualquier momento, las convoque cuando las convoque", ha subrayado Montero, que ha llamado a los "millones de españoles que sí han visto que se pueden hacer unos presupuestos sociales" a salir a ganar los comicios.

13.22 Casado ve "inaplazable" la convocatoria de elecciones generales

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que es "absolutamente inaplazable" la convocatoria de elecciones generales porque este miércoles se ha producido un "punto de inflexión" que "marca el fin de trayecto de Sánchez al frente del Gobierno".

En declaraciones en el Congreso, tras haber rechazado el pleno los presupuestos generales presentados por el Gobierno, Casado ha asegurado que el PP "está preparado" para volver al Ejecutivo y recuperar la "legalidad, la concordia" en Cataluña.

Los presupuestos han resultado rechazados hoy con los votos de ERC y PDeCAT, que se han sumado a los del PP, Ciudadanos, Foro Asturias y Coalición Canaria, lo que abre la puerta a un adelanto electoral.

13.13 Por qué nadie quiere elecciones (salvo Vox)

Por Pilar Portero y Ana Cañil

Ahora resulta que ninguno de los partidos del Congreso quiere elecciones tan pronto.

La desconfianza y la sospecha de que Sánchez, una vez más, les esté tomando el pelo es la sensación generalizada entre todos los partidos de la oposición. Hasta Unidos Podemos duda de la fecha y de las intenciones reales del presidente del Gobierno.

13.09 Rufián se moja (en Telecinco) sobre la polémica foto de Junqueras

El portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, ha querido dar su versión de la polémica imagen captada este martes por el fotógrafo de la Agencia EFE Emilio Naranjo, en la que se ve el momento en el que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, entra en la sala donde se está celebrando el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo y saluda a los 12 doce líderes independentistas sentados en el banquillo por la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Todos los exdirigentes se giran menos uno: el exvicepresidente Oriol Junqueras, quien se mantiene mirando al frente e ignorando a Torra.

12.55 Sánchez deja el Congreso sin decir nada tras ver rechazados sus presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abandonado este miércoles el Congreso de los Diputados sin hacer ningún tipo de declaración a los numerosos periodistas que le esperaban tras haber rechazado el Pleno los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

Tras dejar la Cámara, Sánchez se ha dirigido al Palacio de la Moncloa para continuar con su agenda de trabajo, según fuentes del Ejecutivo.

El rechazo del Congreso a los presupuestos deja abierta la puerta a un posible adelanto electoral, una posibilidad sobre la que el jefe del Ejecutivo no se ha pronunciado hasta ahora.

Los presupuestos han decaído después de que las formaciones independentistas hayan votado conjuntamente a favor de las 6 enmiendas a la totalidad, que pedían la devolución de las cuentas públicas y que han recibido 191 votos a favor, 158 en contra y 1 abstención.

12.45 El Congreso tumba los presupuestos

12.37 En cinco minutos...

La votación a las enmiendas de totalidad a los #presupuestos2019 se producirá en 5 minutos, según ha informado @anapastorjulian.

12.29 Un diputada de En Comú Podem también votará a favor de las enmiendas

La diputada Marta Sibina, de En Comú Podem, confluencia catalana de Unidos Podemos, ha anunciado en un artículo publicado en Critic que votará a favor de las enmiendas a totalidad.

"Si nada cambia (y es muy probable que nada cambie) este miércoles romperé la disciplina de voto de mi grupo parlamentario y votaré NO a los presupuestos del PSOE", ha escrito Sibina.

12.20 Sánchez estará en el Congreso hasta la votación

Informa Antonio Ruiz Valdivia:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará en el Congreso de los Diputados hasta la votación de las enmiendas y después regresará a Moncloa continuará con su agenda, según fuentes de la Moncloa.

12.00 EH Bildu también a favor de tumbar los presupuestos

Los dos diputados de EH Bildu también votarán a favor de las enmiendas de devolución de los presupuestos, según han informado fuentes de la formación a El HuffPost.

11.47 La dirección de En Marea decide votar en contra de los presupuestos

Los cinco diputados de En Marea, confluencia gallega de Unidos Podemos, podrían votar en contra del proyecto de presupuestos en la votación de este miércoles. La decisión la ha tomado el Consello das Mareas, el órgano máximo de dirección de En Marea entre plenarios, según ha informado la agencia Europa Press.

11.15 Interviene por última vez la ministra Montero

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido por última vez los presupuestos en su respuesta a la portavoz socialista.

"Este grupo hasta el último minuto mantiene la esperanza de poder sacar adelante estos presupuestos. (...) Esa esperanza es nuestro motor y nuestra guía, y con esos valores siempre nos encontrarán trabajando", ha concluido Montero.

10.45 Interviene Adriana Lastra, portavoz del PSOE

Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, ha sido la última portavoz en intervenir en el debate de totalidad, al ser la representante del grupo que sostiene al Gobierno.

La vicesecretaria general de los socialistas ha defendido que hoy solo hay dos opciones: "Tramitando los presupuestos para mejorar las vidas de las familias españolas. O frustrándolos, y afrontando cada cual sus razones ante los ciudadanos".

10.15 Aitor Esteban (PP): "Les habría dado lo mismo un botijo de agua fresca"

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha utilizado dado un repaso a PP y Ciudadanos por sus ataques al Gobierno y a los presupuestos.

"Han montado un escándalo por alguien que ni siquiera es un intermediario, sino que simplemente hace relación de los asuntos tratados y da testimonio de los acuerdos alcanzados. No lo digo yo, lo dice el diccionario de la RAE. Les habría dado lo mismo si en vez de un relator hubiesen decidido poner un botijo con agua fresca. Necesitaban cualquier excusa para hacer un piscinazo al estilo Neymar y gritar penalti", ha aseverado Esteban.

10.13 Esteban llama "felón" a Aznar

Esteban ha recordado los insultos que dedicó Pablo Casado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

10.10 Interviene Aitor Esteban, portavoz del PNV

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha salido a defender las cuentas: "Oyendo a la derecha Casadoriverista, da igual si estas cuentas pueden mejorar la situación de ciudadanos que llevan años de estrecheces".

9.48 La Mesa tumba la propuesta de Compromís

9.36 Montero agradece la labor de Unidos Podemos

La ministra ha agradecido la labor de los diputados de Unidos Podemos en la negociación presupuestaria. "El acuerdo presupuestario recogía en esencia el espíritu de la moción de censura", ha señalado Montero.

9.30 Yolanda Díaz (En Marea): "No le estamos pidiendo la luna, le estamos pidiendo Galicia"

La portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, se ha mostrado muy crítica con la inversión en Galicia prevista en los presupuestos. "Son un menosprecios para los gallegos y gallegas. No son aceptables para la ciudadanía de Galicia (...) No le estamos pidiendo la luna, le estamos pidiendo Galicia".

9.22 Interviene Joan Mena (En Comú Podem)

"Es un error histórico que haya partidos catalanes que renuncien a tener voz propia e influencia en el Gobierno de España. ¿Por qué votar hoy con los del 155 permanente cuando podemos hacer valer nuestra fuerza?", ha asegurado Joan Mena, diputado de En Comú Podem.

9.11 Garzón pide a los independentistas que reconsideren su posición

El portavoz de Unidos Podemos ha pedido a los partidos independentistas que cambien de opinión y no tumben los presupuestos. "Entiendo el dolor que ustedes pueden sufriendo en estos momentos. Entiendo, aunque no comparta, la causa que ustedes defienden. Pero no termino de entender de qué forma tumbar estos presupuestos ayuda o fortalece a la causa del diálogo. Quiero pedirles que reconsideren la posición, porque considero que estos presupuestos son positivos para las familias trabajadoras de España", ha asegurado.

9.09 Interviene Garzón

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, interviene en representación del grupo parlamentario de Unidos Podemos. Se repartirá los 20 minutos con los portavoces de En Comú Podem y En Marea.

9.00 Segunda jornada

¡Buenos días! El debate de totalidad se reanuda este miércoles a las 9 horas. Solo quedan tres partidos por defender su posición: Unidos Podemos (con Alberto Garzón, Joan Mena y Yolanda Díaz como portavoces), el PNV (con Aitor Esteban) y el PSOE (con Adriana Lastra).

