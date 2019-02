Frank Blanco, presentador de Zapeando en La Sexta, ha mostrado su sorpresa por el comentario que un tuitero le hizo a su compañera de programa Ana Morgade.

La actriz y cómica había replicado al senador de VOX por Andalucía, que anunció que quería crear el "día del Orgullo Hetero". "Al final vamos a tener que crear el día de la vergüenza ajena, ya verás", contestó Morgade.

Al final vamos a tener que crear el día de la vergüenza ajena, ya verás. https://t.co/6G9HqmAPfO — ana morgade (@ana_morgade) 11 de febrero de 2019

Tras ese mensaje, la actriz ha destacado un comentario surrealista que recibió. "No me resisto a publicar esto: está de acuerdo, pero lo expresa insultándome y mandándome callar. THIS IS TUITER, TAL CUAL", dijo.

En la respuesta, el usuario escribía: "Tú calla, que la vergüenza no la conoces ni de lejos". Sin embargo, a continuación admitía que Morgade tenía razón. "Dicho esto, me parece un disparate eso del orgullo hetero, porque la generalidad es hetero".

No me resisto a publicar esto: está de acuerdo, pero lo expresa insultándome y mandándome callar. THIS IS TUITER, TAL CUAL. pic.twitter.com/fw0jnfiUnM — ana morgade (@ana_morgade) 13 de febrero de 2019

Ha sido entonces cuando Frank Blanco ha asegurado que el comentario de ese usuario es "de lo más loco" que ha leído en Twitter.