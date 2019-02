Un espectador estalla contra Pedrerol en 'El Chiringuito': "No me pilláis nunca más"

Josep Pedrerol se ha llevado un rapapolvo este martes en El Chiringuito de Jugones de Mega. Al final del programa, el presentador suele dar voz al público que ha ido al plató y que se sienta en una de las gradas del fondo.

Cuando le tocó el turno a un hombre con un jersey rosado, no dejó títere con cabeza. "Me habéis aburrido, sinceramente", dijo en un primer momento el señor del público.

"¿Por qué no le ha gustado?", quiso saber Pedrerol intrigado.

"Estáis hablando del VAR seis o siete días. Decís lo mismo. Aburrís a todo el mundo. Estáis hasta las tres de la mañana y no dais una noticia importante. Nada, de nada, de nada. Un penalti, os tiráis media hora con si ha sido, si no ha sido... Y así siempre. No me pilláis nunca más", dijo el hombre, visiblemente indignado.

Pedrerol se tomó a broma la queja del espectador y sacó una imagen del hombre durmiendo durante el transcurso del espacio deportivo.