Sánchez descarta la moción de confianza y baraja comicios o seguir la legislatura

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos , ha eludido pronunciarse sobre posibles fechas electorales —en una entrevista en RNE—, ya que "mañana (viernes) el presidente hará la valoración que tenga que tomar, porque es una prerrogativa suya", y ha opinado que no cree que tenga sentido una moción de confianza: "Las opciones serían convocar elecciones o mantenerse en el poder", ha matizado.

Ábalos ha lamentado que el rechazo a los Presupuestos suponga haber perdido "una oportunidad importante para sacar adelante un proyecto político", y ha culpado de ello a "dos visiones extremas que se han puesto de acuerdo para no sacarlo adelante": "Lo que más nos preocupa son los contenidos que se han bloqueado", ha explicado.

Según Ábalos, "se ha priorizado obstruir inversiones muy importantes para consolidar el ciclo de crecimiento económico", por lo que a su juicio "la oportunidad la ha perdido el país, porque por nosotros no hay problemas y habrá elecciones".

En referencia a posibles fechas, Ábalos ha descartado que la decisión que se adopte se base en posibles ventajas, ya que "la inquietud del presidente es España y lo hará en función de los intereses del país": "Las opiniones de los barones son muy distintas sobre fechas, cada una tiene su opinión", ha asegurado el ministro.

Asimismo ha descartado que el tiempo haya dado la razón a quienes decían que las elecciones debieron celebrarse en 2018, ya que "se han podido ver las apuestas de unos y de otros": "Nosotros hemos planteado una alternativa distinta, una alternativa de inversión, más sensibilidad a las personas y una política de diálogo", ha considerado.

"El PP no puede ser la alternativa cuando todavía no ha dado explicaciones por los casos de corrupción. Será alternativa cuando tenga liquidadas todas estas cosas", ha afirmado Ábalos, quien ha enmarcado a los populares en una triple alianza de la derecha que les descarta como principal partido de este país: "Se refugia en sus posibilidades que no pasan por ser la primera fuerza política. Da igual votar a cualquier derecha porque va a ir a la misma opción. No hablamos de tres opciones distintas", ha opinado.

En referencia a la figura del relator, Ábalos no cree que haya sido un error del Gobierno: "Ha sido la prueba de la reacción histérica de algunos, que fueron capaces de consentir dos referéndum ilegales, una DUI, etc. Por su parte, los independentistas no renuncian a la autodeterminación... y no ha sido ningún error y cada uno se ha retratado", ha sentenciado.