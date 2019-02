Airbus ya no fabricará su avión gigante A380 y deja 3.500 empleos en el aire

El fabricante aeroespacial europeo Airbus ha decidido poner punto y final a las entregas del modelo A380 en 2021 después de que la aerolínea Emirates redujera su cartera de pedidos de este avión en 39 unidades, según ha informado la compañía.

De esta forma, la línea área radicada en Dubái ha disminuido su cartera de pedidos del A380 de 162 a 123 aviones. Esta decisión, en conjunto con la reducción de pedidos del resto de aerolíneas, ha motivado la decisión de Airbus. Durante los dos próximos años, Emirates recibirá sus últimos 14 unidades de A380.

Following a review of its operations and in light of developments in aircraft and engines, @Emirates agrees with Airbus to

➡ reduce its A380 order book by 39 aircraft

➡ order 40 #A330neo & 30 #A350

As a result, A380 deliveries will cease in 2021

Release: https://t.co/hCyvPElB1O pic.twitter.com/S8t2KI3Ge4